Con fervor y alegría, Honduras celebra 204 años de independencia patria

Tegucigalpa, Honduras.- A las seis de la mañana, cuando apenas el sol comienza a teñir de naranja los techos de zinc y de concreto, Honduras ya está despierta. No se trata de una obligación, sino de un sentimiento patrio que rememora la independencia desde hace dos siglos.

Este lunes 15 de septiembre de 2025, el país celebra 204 años de independencia de la Corona española, un aniversario que convoca a miles de estudiantes, familias y autoridades a lo largo del país. En barrios y colonias, los niños ajustan sus uniformes recién planchados y las palillonas colocan los últimos detalles de sus trajes brillantes. Las bandas afinan sus instrumentos tras semanas de ensayos. Las principales calles, desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula, se visten con azul turquesa y blanco, colores que ondean en cada balcón, cada poste y cada bandera que la gente porta con orgullo. La jornada comienza con la tradicional izada de la bandera nacional en la Plaza Central Francisco Morazán de Tegucigalpa. La ceremonia marca el inicio oficial de los actos conmemorativos, que este año vuelven a tener lugar en el corazón de la capital. Los desfiles arrancan a las 6:00 de la mañana a nivel nacional. En la capital, el inicio será en el bulevar Suyapa, frente a Plantas Tropicales, desde allí los colegios se movilizarán hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés. En esta festividad estarán presentes los tres poderes del Estado: la presidenta Xiomara Castro (Ejecutivo), la magistrada Rebeca Ráquel Obando (Judicial) y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo (Legislativo). El evento cívico también contará con la presencia de más de 24 mil personas activas que conforman el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) desplegadas en la ruta desde las inmediaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional José de la Paz Herrera y lugares cercanos.





Participación de los centros educativos

El desfile patrio de este 15 de septiembre en Tegucigalpa abrirá con el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIRE), que promete dar un espectáculo luego de meses de práctica. Seguidamente, realizarán su participación el Instituto Héctor Pineda Ugarte y el Instituto Juana Leclerc, que representa al Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola. A continuación, participarán el Centro Educativo Gubernamental Integral Ciudad Mujer, la Escuela Nacional de Bomberos, el colegio Santa María, el instituto Yave Nissi y el Politécnico San Antonio. Más adelante se sumarán instituciones como Santa Teresita, San Martín, el Instituto Mixto Honduras, Sury Saday, Vuelo de Águila, Liceo San Juan, el Instituto República de Francia, el Instituto Cultura Nacional, el Nimia Baquedano y el Lisandro Quezada. La marcha continuará con el INTAE, el Instituto Técnico Nueva Suyapa, el Instituto España Jesús Milla Selva, el Instituto Normal Bilingüe Pedro Nufio, Mary Leonard, Blanca Adriana Ponce, el Instituto Técnico Honduras, el Instituto Rafael Pineda Ponce, el Instituto Hibueras y el Instituto Técnico Mateo.

Las autoridades informaron que en total participarán 78 instituciones públicas y privadas, que llevan meses preparándose para cautivar y garantizar la mejor presentación frente a miles de capitalinos. Cada institución lleva su banda de guerra, grupo de palillonas, pomponeras, cuadro de honor, rey y reina del centro educativos, así como los estudiantes de excelencia académica. Para las instituciones educativas, esta fecha no solo es una oportunidad para mostrar su talento, sino para evidenciar su amor y patriotismo por Honduras. A las 12:00 del mediodía, como cada año, también se realizará el show aéreo y, por último, el salto libre de 20 paracaidistas. Además, participarán con la escolta de banderas y la presentación de los cadetes.





Estos actos no solo se realizan en la capital, en San Pedro Sula la celebración también se vivirá intensamente, aunque con un cambio significativo: por primera vez, el desfile patrio no será en el Estadio Morazán, sino que sigue una nueva ruta urbana. El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó a través de la red social X que, debido a la reciente inversión realizada por la presidenta Xiomara Castro para el mejoramiento del césped del Estadio Morazán, se ha decidido modificar el recorrido tradicional. “Ante la imposibilidad de ingresar al estadio Morazán, debido a la importante inversión realizada por la presidenta Xiomara Castro en el mejoramiento de su nuevo césped, se ha definido una nueva ruta”, informó Esponda. Este año, el desfile inicia en la Fuente Luminosa y finaliza en el Monumento a la Madre, recorriendo la emblemática avenida Circunvalación. “Es un símbolo de encuentro, identidad y memoria colectiva para todos los sampedranos y sampedranas”, afirmó el ministro, antes de cerrar su comunicado con un entusiasta: “¡Que viva la patria!”.

La marcha en San Pedro Sula reunirá a una amplia gama de centros educativos, desde instituciones técnicas hasta colegios bilingües, públicos y privados, todos comprometidos con la celebración cívica. El desfile abre con la Escuela Normal Bilingüe del Valle, seguida por el C.E.M.G.E. Soledad Fernández Cruz, el C.E.M.G.E. Eusebio Fillos y el Instituto Luis Bográn. En quinto lugar marcha el Centro Técnico Hondureño Industrial, uno de los más representativos del norte del país. Luego desfilan el Instituto Salomón King, San Juan Bosco, Liceo Militar de Honduras, Tecnológico Las Vegas, Light and Vision, Kiddy Kat Morazzani, C.E.M.N.G. Internacional Tecnológico, Instituto Acasula, Jesús de Nazareth, Instituto Lempira, Polivalente Las Brisas, Monte Gerizim y el colegio San Vicente de Paúl, también conocido como Vicentino. Finalmente, completan el recorrido los institutos Semioficial Primero de Diciembre, Don Bosco y Nueva Generación, mientras que el Instituto José Trinidad Reyes -uno de los más emblemáticos del país-cierra con solemnidad el desfile, como símbolo de respeto, historia y continuidad patriótica. En otras ciudades de Honduras, como La Ceiba, Tela, Choluteca, Santa Bárbara, El Progreso y Catacamas también desfilarán para hacer honor a los 204 años de independencia.

Cuerpos de socorro

En todo el trayecto de los desfiles contará con dispositivo de seguridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, así como elementos de socorro, puestos de vigilancia, espacios de descanso y atención inmediata de salud a los asistentes. La Policía Nacional de Honduras despliega alrededor de 21,000 efectivos y las Fuerzas Armadas más 15,000 uniformados para este evento cívico a nivel nacional. Solo en la capital la Secretaría de Seguridad dispondrá de aproximadamente 1,000 efectivos, mientras que las Fuerzas Armadas desplegarán 1,500 uniformados en seis anillos de seguridad tanto dentro como fuera del Estadio Nacional Chelato Uclés. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) contará con 506 personas en los diferentes puntos de control, mientras que el Cuerpo de Bomberos tiene a disposición 200 efectivos. A este recurso humano se suman 27 personas de la Cruz Roja Hondureña y 26 socorristas de la Cruz Verde. Otras instituciones que conforman Conapremm como la Secretaría de Salud, Movilidad Urbana y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) sumarán un total de 231 personas desplegadas en todo el evento. El vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mario Rivera, informó que entre todas las instituciones de Conapremm “se instalaron aproximadamente 24 puestos de socorro con personal médico para atenciones primarias a la población”. Cada uno de estos puestos incluye dispositivos de seguridad, asistencia vial, servicios de primeros auxilios, vigilancia, espacios de descanso y zonas de atención ciudadana, teniendo como objetivo la seguridad y la integridad tanto del público como de los más de 78 centros educativos que participan en la jornada cívica. Este plan fue elaborado con Copeco y se rige bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), una herramienta de gestión que permite administrar los recursos en tiempo real y coordinar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.

Conapremm identifica de forma anticipada los puntos críticos y de mayor concentración de personas, entre ellos los accesos principales al Estadio Nacional, las graderías, las gasolineras frente al portón número 11 y el área de ventas entre los portones 9 y 11. También se despliegan equipos de vigilancia en zonas estratégicas como el puente La Isla, los accesos al barrio Morazán, el semáforo de la antigua Penitenciaría Central, las cercanías del hospital Alonso Suazo y los alrededores de los puentes Bailey. Otros puntos con cobertura incluyen el puente Juan Ramón Molina, la zona de Estocolmo y el acceso al mirador de Comayagüela, conocido popularmente como El Birichiche.