Desalojan carretera a Danlí tras protesta y bloqueo de transporte pesado

Zamorano, Honduras.- Una toma que se registró desde horas de la madrugada de este lunes en la carretera a oriente, a la altura del valle de Zamorano, por parte de miembros de transporte pesado fue desalojada por elementos de la Policía Nacional.
La toma la altura de San Antonio de Oriente mantenía completamente bloqueado el paso en esta intersección, tanto hacia Danlí como hacia Tegucigalpa.
La protesta fue impulsada principalmente por transportistas del rubro de carga pesada y volquetas areneras, quienes manifiestan su inconformidad ante el alto costo de la canasta básica, el incremento en el precio de los combustibles y la inseguridad, entre otras problemáticas sociales.
La toma inició a eso de las 4:00 de la madrugada y fue hasta que se produjo una batalla campal entre los manifestantes y los uniformados que la vía quedó habilitada. Los manifestantes amenazan con no entregar la vía y mantener la toma de la carretera de manera indefinidamente, por lo que fue requerido el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía en su desalojo.
Al filo de las 8 de la mañana el tránsito por la importante arteria vial, donde ya se había formada largas filas, quedó reestablecido en ambos sentidos.