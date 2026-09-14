La independencia que todavía nos deben

Honduras vuelve a celebrar su “independencia” con banderas, discursos solemnes y ceremonias oficiales. Sin embargo, detrás de los desfiles persiste una pregunta que desacomoda todo el confort cívico: ¿de qué se independizó realmente este país y de qué sigue siendo rehén?

La independencia política de 1821 no significó la emancipación plena de nuestros pueblos. Cambiaron los administradores del poder, pero no desaparecieron las estructuras de exclusión, concentración de la riqueza y subordinación económica. Dos siglos después, Honduras y Centroamérica continúan atrapadas en cadenas que no siempre tienen forma de imperio extranjero: violencia, pobreza, corrupción, impunidad, polarización ideológica, populismo y una institucionalidad debilitada.

La violencia es quizá la expresión más evidente de esa falta de libertad. Y no se trata únicamente de homicidios o delincuencia común. También se expresa en la extorsión, la persecución de líderes comunitarios, la criminalización de la protesta y el miedo cotidiano que obliga a miles de familias a abandonar sus hogares. Combatirla no puede reducirse a militarizar las calles; exige investigación criminal, tribunales independientes, oportunidades para la juventud y políticas sociales que no abandonen a las comunidades.

Además, existen otras formas de dependencia menos visibles, pero igual de preocupantes. Se trata de décadas de desigualdad, empleos precarios, servicios públicos deficientes y decisiones económicas que han beneficiado de manera desproporcionada a grupos privilegiados. Mientras una minoría acumula influencia y riqueza, millones sobreviven entre la informalidad, la migración forzada y la incertidumbre. Hablar de independencia sin hablar de hambre, desempleo y falta de acceso a educación y salud es convertir la historia en una ceremonia dentro de estadios de fútbol.

A esta fragilidad se suma otra cadena que hemos aprendido a normalizar: el peso de las ideologías que, cuando dejan de ser herramientas para interpretar la realidad, se convierten en rencores para dividir a la sociedad. En Centroamérica, la política suele organizarse alrededor del odio al adversario. La izquierda y la derecha son utilizadas como etiquetas para descalificar, no como proyectos capaces de responder a las necesidades concretas de la población. La discusión pública se empobrece cuando toda crítica es presentada como conspiración y toda discrepancia como traición.

En ese terreno florece el populismo. El líder que promete salvarlo todo, el gobierno que ofrece soluciones instantáneas y la oposición que convierte cada problema en espectáculo comparten una misma debilidad: reemplazan las instituciones por la personalidad del caudillo. El populismo puede hablar en nombre del pueblo, pero con frecuencia termina hablando por el pueblo, anulando su autonomía y utilizando sus necesidades como ganancia electoral. La democracia no consiste en aplaudir a un redentor, sino en limitar el poder, exigir resultados y proteger los derechos, incluso cuando gobiernan quienes nos representan.

Por eso resulta insuficiente celebrar la independencia como un episodio concluido. La corrupción es, quizá, la expresión más brutal de esa contradicción; sus efectos se manifiestan en el robo de hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades. Pero también se apropia de algo más profundo: la confianza. Y sin confianza, la democracia se vuelve una estructura formal sin legitimidad social.

Por estas y otras razones, Honduras y Centroamérica necesitan una emancipación institucional, económica y cultural: independencia de la impunidad, de la manipulación política, de la pobreza heredada y de la obediencia ciega a los caudillos. Se requieren Estados capaces de garantizar derechos, economías que produzcan bienestar y sociedades civiles libres para vigilar al poder.

La patria, entonces, no debería medirse por la cantidad de banderas que levantamos una vez al año, sino por la libertad con la que podemos vivir todos los días.