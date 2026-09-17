UFTF revela que 556 candidatos de las elecciones 2025 no rindieron cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) reveló este jueves 17 de septiembre que 556 candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025 no presentaron sus informes financieros. De 2,116 sujetos obligados a rendir cuentas en tiempo y forma, 1,560 presentaron sus informes, equivalente a un cumplimiento del 74%. Por nivel electivo, los cinco candidatos presidenciales sí entregaron sus estados financieros. En cuanto a los 682 aspirantes a diputados, cumplieron 508 (74.5%) y otros 174 (25.5%) no lo hicieron.

Con respecto a los 1,429 candidatos de las corporaciones municipales, 1,047 presentaron sus informes (73.3%), contrario a 382 que incumplieron (26.7%).

Los candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) tuvieron un nivel de cumplimiento superior al 85%.

El partido Democracia Cristiana fue el que menos cumplimiento tuvo. De 389 aspirantes, solo 96 presentaron sus reportes financieros. Esto equivale en un cumplimiento de apenas 25%. En cuanto al Partido Innovación, de sus 411 candidatos, 285 cumplieron con la normativa. Es decir, el 69% de ellos.

Candidatos electos

De los 427 ciudadanos que fueron electos en los diferentes cargos de elección pública, 14 de ellos no presentaron sus informes, tratándose de 10 alcaldes y cuatro diputados. De estos, cuatro son del Partido Liberal y 10 del Partido Nacional. Los liberales que incumplieron son: José Luis Chevez Mendoza (alcalde de Alubarén/Francisco Morazán), Carlos Gómez Marín (alcalde de Brus Laguna/Gracias a Dios), Gerardo Antonio Mejía Mejía (alcalde de San Marcos/Ocotepeque) y Alberto Emilio Cruz Zelaya (diputado por Comayagua). Respecto a los nacionalistas, fueron identificados: Sheldon Lenin Ávila Salinas (alcalde de Limón/Colón), Óscar Enrique Contreras Benítez (alcalde de Dulce Nombre/Copán), Raúl Alfredo Ugarte Florentino (alcalde de Pimienta/Cortés), Rollin Dion Kelly Hurlston (alcalde de Guanaja/Islas de la Bahía), Marvin Samuel Espinoza Núñez (alcalde de San Pedro de Tutule/La Paz), J. Andrés Gutiérrez Pérez (alcalde de Nuevo Celilac/Santa Bárbara), Daisy María Andonie López (diputada de Cortés), Gustavo Adolfo González Aguilar (diputado de El Paraíso) y Stephen Garrett García Arch (diputado de Islas de la Bahía). Las sanciones a los 174 candidatos a diputados, entre electos y no electos, suman un monto de 24.3 millones de lempiras. Cada diputado debe pagar una multa de 10 salarios mínimos. Por otro lado, las sanciones para los alcaldes son de cinco salarios mínimos. Al haber 382 aspirantes que incumplieron, la suma de las sanciones asciende a los 26.7 millones de lempiras. La fecha inicial en la que debían entregar sus reportes era hasta el 15 de diciembre de 2025, pero se aprobó una ampliación mediante el decreto legislativo 41-2026 para que los más de 2 mil candidatos rindieran cuentas hasta el 30 de abril de este año. Cabe recordar que los más de 2 mil candidatos políticos tuvieron hasta el 30 de abril de este año para presentar sus informes financieros a la UFTF.

Sanción a Salvador Nasralla