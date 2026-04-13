La UFTF desplazará unidades móviles a varias regiones para recibir informes de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de acercar los servicios institucionales, promover la transparencia y garantizar mayor accesibilidad para los sujetos obligados, la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF), desplazará unidades móviles en diferentes departamentos del país. La UFTF destacó que lo que se busca es facilitar a los sujetos obligados la entrega de informes de gastos de campaña política de las pasadas elecciones generales. A través de un comunicado se dio a conocer que “las unidades móviles que se desplegarán en distintos departamentos del país se llevará a cabo con apoyo de la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.

Además de eso, se informó que estarán brindando el servicio desde el 28 hasta el 30 de abril del presente año. “Esta iniciativa se desarrollará en el contexto de la ampliación del plazo otorgado por el Congreso Nacional para la presentación de informes financieros correspondientes a las elecciones Generales 2025, con el propósito de acercar los servicios institucionales, promover la transparencia y garantizar mayor accesibilidad para los sujetos obligados”, destacó la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización. Las sedes donde operarán las unidades móviles son: San Pedro Sula; Choluteca; Juticalpa; Danlí, Gracias, Lempira; Comayagua; El Progreso, Yoro; La Ceiba, Santa Rosa de Copán y en la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) en Tegucigalpa. En los próximos días se dará a conocer las ubicaciones y horarios en que estarán disponibles en cada uno de los sectores del territorio nacional.