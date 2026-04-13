La UFTF desplazará unidades móviles a varias regiones para recibir informes de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de acercar los servicios institucionales, promover la transparencia y garantizar mayor accesibilidad para los sujetos obligados, la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF), desplazará unidades móviles en diferentes departamentos del país.
La UFTF destacó que lo que se busca es facilitar a los sujetos obligados la entrega de informes de gastos de campaña política de las pasadas elecciones generales.
A través de un comunicado se dio a conocer que “las unidades móviles que se desplegarán en distintos departamentos del país se llevará a cabo con apoyo de la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.
Además de eso, se informó que estarán brindando el servicio desde el 28 hasta el 30 de abril del presente año.
“Esta iniciativa se desarrollará en el contexto de la ampliación del plazo otorgado por el Congreso Nacional para la presentación de informes financieros correspondientes a las elecciones Generales 2025, con el propósito de acercar los servicios institucionales, promover la transparencia y garantizar mayor accesibilidad para los sujetos obligados”, destacó la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.
Las sedes donde operarán las unidades móviles son: San Pedro Sula; Choluteca; Juticalpa; Danlí, Gracias, Lempira; Comayagua; El Progreso, Yoro; La Ceiba, Santa Rosa de Copán y en la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) en Tegucigalpa.
En los próximos días se dará a conocer las ubicaciones y horarios en que estarán disponibles en cada uno de los sectores del territorio nacional.
El pleno de comisionados de la UFTF reiteran que con estas acciones lo que se busca es fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y la institucionalidad democrática del país.
Hay que recordar que un total de 1,114 candidatos, es decir, el 47 por ciento de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no cumplieron con el requisito que establece la ley, por lo que el Congreso Nacional determinó ampliar el plazo.
El artículo 48 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, establece que todos los candidatos tienen 15 días después de celebradas las elecciones generales, para aportar ante la UFTF sus informes de ingresos y egresos de los recursos que fueron utilizados en la contienda electoral.
La ley establece que las sanciones económicas para quienes no cumplieron con requerimiento para presentar los informes financieros, van desde los cinco, diez, hasta los 15 salarios mínimos, en una primera instancia.
Es decir, que un candidato a alcalde pagaría alrededor de 70 mil lempiras y un candidato a diputado rondaría en los 140 mil lempiras; pero si no cumple con la obligación y persisten con la negativa presentar un informe, habrá una segunda multa adicional estimada en 1,397,000 lempiras por cada candidato.