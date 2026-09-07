La UFTF alista sanciones contra candidatos que incumplieron con Política Limpia

El informe detallará los incumplimientos detectados por el órgano de control y servirá como base para la aplicación de las penalizaciones correspondientes a los políticos y movimientos que no presentaron la documentación requerida dentro del plazo establecido.

Las autoridades de la UFTF explicaron que el proceso sancionatorio se ejecutará de forma directa, conforme a los parámetros establecidos en la legislación electoral vigente.

Concluido el periodo de prórroga otorgado por el Congreso Nacional, el ente fiscalizador se prepara para iniciar la aplicación de las sanciones económicas contempladas en la normativa de Política Limpia.

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) ultima el informe final sobre los políticos y movimientos que incumplieron con la presentación de sus informes de gastos de campaña correspondientes a las pasadas elecciones.

A su vez, informaron que el trabajo operativo se mantendrá dividido en dos frentes simultáneos: por un lado, la tramitación de las multas para los infractores y, por otro, los preparativos técnicos para auditar la documentación contable de los candidatos que sí rindieron cuentas en el tiempo estipulado.

"Estamos ya listos para presentar el informe de aquellos sujetos obligados que incumplieron con la normativa de la rendición de cuentas después de que venció la prórroga que este Congreso Nacional otorgó", expresó Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la UFTF.

Asimismo, la entidad fiscalizadora se encuentra a la espera de que el pleno de la Cámara Legislativa someta a discusión y aprobación un desembolso presupuestario especial.

Dichos fondos resultan indispensables para sostener la logística de las auditorías de campo y la revisión exhaustiva de las facturas, cuentas bancarias y respaldos financieros presentados por la clase política tras los recientes comicios.

La asignación de esta partida económica garantizará la contratación de personal técnico y auditor que tendrá a su cargo el cotejo de cada expediente entregado por las agrupaciones partidarias y sus postulantes.

"Estamos a la espera de que la Comisión de Dictamen presente ante el pleno la aprobación de la moción que contiene esos recursos que son necesarios para que podamos realizar el proceso de fiscalización documental de todos aquellos informes que fueron presentados en tiempo y forma", indicó la comisionada presidenta.

En cuanto a la escala de penalizaciones, las autoridades detallaron que las multas están tasadas con base en salarios mínimos vigentes y varían de acuerdo con el nivel de electividad al que aspiró el sujeto obligado.

Para el nivel municipal, los aspirantes que omitieron su informe deberán saldar un monto equivalente a cinco salarios mínimos, cifra que ronda los 70,000 lempiras por cada infractor.

Por otra parte, la sanción económica es sustancialmente mayor para quienes compitieron por una curul en el Poder Legislativo. En estos casos, la normativa estipula una sanción imponible de diez salarios mínimos, por lo que los candidatos a diputados incumplidores deberán pagar una suma cercana a los 149,000 lempiras a las arcas del Estado.

El organismo fiscalizador enfatizó que la aplicación de estas medidas coercitivas marca un hito en el control del dinero en las contiendas electorales del país.

Los antecedentes inmediatos registran que durante el proceso de elecciones primarias la institución impuso sanciones económicas a 470 sujetos obligados que obviaron la rendición de cuentas, por lo que en esta etapa general se busca consolidar la cultura de transparencia institucional.