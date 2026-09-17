Salvador Nasralla: "Lo que quieren hacer es inhabilitarme políticamente"

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseveró que hay una conspiración para evitar que vuelva a postularse para las elecciones de 2029, esto luego de recibir una notificación de parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) relacionada con la rendición de cuentas de su campaña política en 2025. El expresidenciable afirmó que presentó su informe en tiempo y forma con toda la documentación correspondiente. "Aquí no existe una sentencia que diga que Salvador Nasralla se robó algún centavo o que Salvador Nasralla se apropió del dinero de una campaña o que malversó fondos", puntualizó. Mencionó que en la notificación que recibió se le informó sobre cuestionamientos administrativos y documentales, los cuales serán litigados por su equipo legal.

A su criterio, hay un complot en su contra a raíz de sus aspiraciones políticas y de presidir el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). "No descarto que detrás de estas actuaciones exista una mano política interesada en sacarme de la competencia. Hay sectores del Partido Nacional y sectores de mi propio Partido Liberal que durante años han tenido intereses comunes. Yo los he cuestionado y lo seguiré cuestionando", dijo. Opinó que "en el fondo, lo que quieren hacer es inhabilitarme políticamente para que yo no pueda participar en las elecciones de 2029. Y les vuelvo a preguntar: ¿Cuál es el miedo?", cuestionando por qué, cuando decide participar en elecciones, "aparecen obstáculos" que buscan apartarlo de la competencia.

Con respecto a la notificación de la UFTF, aseguró que no desistirá de sus aspiraciones y que se defenderá jurídicamente. Además, comentó que pretenden imponerle una sanción, pero argumentó que el "reglamento que fue creado específicamente para las elecciones de 2017, el cual ya no se encuentra vigente. Por lo tanto, después de todo lo que puedan investigar, no será aplicable ninguna multa". "No busco impunidad, exijo legalidad. No busco privilegios, exijo igualdad ante la ley. Y a quienes puedan tener miedo de que lleguemos a cambiar las viejas prácticas de la política hondureña, les voy a decir palabras sencillas: no me van a sacar de la competencia mediante presiones ni expedientes como el que recibí ayer", enfatizó.