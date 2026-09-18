Confirmado día y hora de partidos de semifinales y repechaje de Copa Centroamericana

Olimpia jugará contra el Cartaginés mientras que Motagua lo hará frente al Alajuelense, tricampeón de la competencia. Además, los cuatro clubes ya aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Tegucigalpa, Honduras .- La Concacaf confirmó este viernes la fecha y horarios para las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 . Dos clubes hondureños y dos costarricenses buscarán el ansiado pase a la final del torneo.

Las semifinales se disputarán entre el 21 y 22 de octubre, con Motagua-Alajuelense y Cartaginés-Olimpia como partidos de ida. Las vueltas serán entre el 28 y 29 de octubre, con Alajuelense y Olimpia cerrando como locales. La definición del título se disputará el 2 y 6 de diciembre.

Olimpia afronta las semis tras arrasar contra el Firpo con un global de 6-0 y abrirá su serie en campo del Cartaginés el miércoles 21 de octubre desde las 8:30 PM. La vuelta será en Tegucigalpa una semana más tarde a las 9:00 PM.

Por su parte, Motagua, que dejó en el camino al Alianza, jugará la ida de local ante Alajuelense el jueves 22 de octubre a las 7:00 PM y cierra en Costa Rica también una semana más tarde a las 8:00 PM.

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REPECHAJE

Mientras tanto, los eliminados de la Copa Centroamericana tendrán una última chance de llegar a la Champions de Concacaf: Saprissa enfrentará al Firpo y Alianza a Marathón. Los dos ganadores conseguirán los últimos boletos centroamericanos.

Marathón recibirá al Alianza en San Pedro Sula el martes 20 de octubre a las 8:00 PM y el día 27 intentará sellar el pase en el Estadio Cuscatlán de El Salvador en el mismo horario.

El 21 de octubre, el Firpo chocará ante Saprissa a las 6:30 PM en el Estadio Jorge El Mágico González y la vuelta será el día 28 también en el mismo horario.

Semifinal de ida

CS Cartaginés vs. Olimpia - Miércoles 21 de octubre a las 8:30 PM Motagua vs. Alajuelense - Jueves 22 de octubre a las 7:00 PM

Semifinal de Vuelta

Olimpia vs. CS Cartaginés: Miércoles 28 de octubre a las 9:00 Alajuelense vs. Motagua - Jueves 29 de octubre a las 8:00 PM