Hallan muerto a reconocido maestro en la orilla del río Wampú en Olancho

Olancho, Honduras.- El reciente jueves 17 de septiembre, un hombre fue encontrado muerto en la orilla del río Wampú, situado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como José Ángel Macías, quien era un reconocido docente que laboraba en la comunidad de La Bellota.
Medios locales informaron que el docente tenía signos de violencia en el cuerpo, sin embargo, la muerte se categorizó como indeterminada en primera instancia, ya que serán las autoridades forenses quienes determinen la causa.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones. Asimismo, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para efectos de autopsia.
Consternación
La noticia sobre la muerte del docente ha generado profunda consternación entres familiares, amigos, estudiantes y compañeros de trabajo y vecinos, especialmente porque ocurrió en pleno Día del Maestro. Muchos lo recuerdan como un maestro dedicado y cariñoso con sus estudiantes.
Allegados al docente señalaron que su última aparición pública tuvo lugar durante los desfiles del 15 de septiembre, donde compartió con la comunidad.
Usuarios dejaron plasmaron sus muestras de pesar a través de redes sociales, solidarizándose con la familia doliente. "Que en paz descanse, compañero José Ángel, y vaya mi pésame para la compañera Loyda". "Qué pesar, él estuvo con nosotros celebrando el 15 de septiembre en nuestra comunidad, con la red de la zona", son algunos de los comentarios que se leen tras la noticia.
Los familiares y demás seres queridos del docente se encuentran consternados, pero esperan que las autoridades investiguen cuál fue la causa de muerte.
Mientras tanto, la comunidad se prepara para darle el último adiós al apreciado docente en un cementerio local, en la tierra que lo vio nacer.