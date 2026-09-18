Hallan muerto a reconocido maestro en la orilla del río Wampú en Olancho

Olancho, Honduras.- El reciente jueves 17 de septiembre, un hombre fue encontrado muerto en la orilla del río Wampú, situado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como José Ángel Macías, quien era un reconocido docente que laboraba en la comunidad de La Bellota.

Medios locales informaron que el docente tenía signos de violencia en el cuerpo, sin embargo, la muerte se categorizó como indeterminada en primera instancia, ya que serán las autoridades forenses quienes determinen la causa. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones. Asimismo, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para efectos de autopsia.

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