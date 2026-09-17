“Soy inocente”: Pastor argentino detenido tras denuncia de presunta agresión sexual

Parra fue detenido por agentes policiales luego de que la familia de la joven denunciara el presunto hecho. De acuerdo con la información preliminar, el religioso habría llegado a la vivienda invitado para orar por la joven.

Santa Bárbara, Honduras.- Un supuesto pastor argentino identificado como Alberto Parra negó la acusación por una presunta agresión sexual contra una joven de 18 años en el municipio de Ceguaca, Santa Bárbara, Honduras, y aseguró que durante su visita al hogar de la joven únicamente oró por ella.

Al momento de ser trasladado a las instalaciones policiales, Parra aseguró ser inocente y rechazó haber tenido contacto físico con la joven.

“Soy inocente, solamente oré por ella y le saqué los demonios, ni siquiera la he tocado”, manifestó ante medios de comunicación.

El hombre, originario de Argentina, explicó que se encontraba en Honduras realizando actividades de predicación y afirmó que había acudido al lugar porque, según su versión, la joven necesitaba oración.

Durante el interrogatorio de los periodistas, Parra sostuvo que la joven tenía “legiones de demonios” y que él había realizado una oración para expulsarlos.

La denuncia presentada contra Parra deberá ser investigada por las autoridades correspondientes, que tendrán que establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades conforme al proceso legal.

Parra permanece bajo custodia policial mientras continúa el procedimiento correspondiente.