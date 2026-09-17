Mauricio Dubón se reencuentra con Astros: el hondureño enfrentará a su exequipo en la MLB

Houston, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Dubón vivirá este fin de semana una serie de 3 juegos especial en las Grandes Ligas, cuando los Bravos de Atlanta visiten a los Astros de Houston, equipo con el que conquistó la Serie Mundial en 2022 y donde se convirtió en uno de los jugadores élite de la MLB. "Duby" regresará a Houston en medio de una gran temporada con Atlanta, luego de ser enviado a los Bravos en noviembre de 2025 a cambio del infielder Nick Allen. Dubón dejó una huella importante en la organización texana y los aficionados lamentaron su salida cuando se concretó el traspaso.

De hecho, tras conocerse la negociación, seguidores de los Astros expresaron en redes sociales su descontento por perder a un jugador considerado favorito de la afición. Dubón también se despidió de Houston con un emotivo mensaje, agradeciendo a la ciudad por haberlo recibido y asegurando que siempre llevaría a los Astros en su corazón. Ahora, el sampedrano llega al reencuentro atravesando uno de los mejores momentos ofensivos de su carrera. En 145 partidos de la temporada 2026, acumula 147 imparables, 26 dobles, tres triples, 11 jonrones, 70 carreras anotadas y 69 impulsadas, además de nueve bases robadas. Su promedio de bateo es de .272, con .318 de porcentaje de embasado y .711 de OPS, números que reflejan el protagonismo que ha adquirido en Atlanta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dubón también viene de una actuación destacada en la serie ante los Cachorros de Chicago, donde conectó varios hits y produjo una gran cantidad de carreras importantes para su equipo.

Así llegan los equipos

Los Bravos de Atlanta presentan marca de 89-64, lideran la División Este de la Liga Nacional y llegan al duelo después de perder tres de sus últimos cuatro encuentros.

Los Astros de Houston, por su parte, tienen registro de 76-76 y vienen de perder 5-2 ante los Reales de Kansas City. Con ese resultado, Houston quedó empatado con Rangers de Texas en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Fecha y horarios de los partido