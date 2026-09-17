Jugador de Liga Nacional trabaja manejando camiones en Estados Unidos: Sorprende a todos

Reconocido jugador de Liga Nacional reaparece y sorprende con su trabajo de manejar camiones en Estados Unidos.
Bryan Domínguez, conocido en redes sociales como Bryan La Playa, sorprendió al convertirse en una de las sensaciones del Génesis de Policía Nacional.
El creador de contenido hondureño recibió una oportunidad para integrar el equipo y buscar un lugar en el plantel de la Liga Nacional.
Aunque nunca tuvo una formación profesional tradicional, Bryan ha asegurado que jamás dejó de practicar fútbol y que siempre mantuvo vivo el sueño de convertirse en jugador.
Domínguez comenzó su recorrido futbolístico desde categorías menores en Tegucigalpa y posteriormente continuó su formación en el extranjero.
Durante su etapa en Honduras también estuvo vinculado a la Policía Nacional, obteniendo el rango de Sub Comisario y donde continuó jugando al fútbol, aunque ya no a nivel profesional.
Su historia tomó un giro diferente cuando emigró a Estados Unidos, país donde llegó en busca de un mejor futuro.
En territorio estadounidense, Bryan La Playa comenzó a competir en torneos como la UPSL, USL y la Open Cup, enfrentándose a jugadores con experiencia en distintos niveles.
Esa experiencia le permitió mantenerse en actividad y demostrar que, pese a no tener una carrera profesional consolidada, el fútbol siempre estuvo presente en su vida.
La oportunidad con Génesis PN representaba para Bryan la posibilidad de cumplir el sueño de aquel niño que siempre quiso jugar fútbol profesional.
El propio futbolista explicó que se tomó muy en serio la oportunidad y trabajó durante la pretemporada con la ilusión de ganarse un lugar en una convocatoria.
Sin embargo, a pesar de estar inscrito como jugador de Liga Nacional, la oportunidad de debutar de manera oficial está en manos del cuerpo técnico.
Ahora, Bryan La Playa ya no continúa dcon Génesis PN y regresó a Estados Unidos, donde retomó una actividad completamente distinta al fútbol profesional.
En redes sociales sorprendió al aparecer nuevamente manejando un camión de carga, trabajo que realiza en Estados Unidos para ganarse la vida.
Bryan reconoció que no siempre se obtiene lo que se quiere y aseguró que, mientras espera nuevas oportunidades, continuará trabajando en una profesión que considera digna y bien remunerada.
Eso sí, Bryan no descarta regresar a Honduras para seguir su aventura con el Génesis PN.