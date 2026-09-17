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Jugador de Liga Nacional trabaja manejando camiones en Estados Unidos: Sorprende a todos

El propio futbolista explicó que se tomó muy en serio la oportunidad y trabajó durante la pretemporada con la ilusión de ganarse un lugar

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 14:57
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Reconocido jugador de Liga Nacional reaparece y sorprende con su trabajo de manejar camiones en Estados Unidos.

Fotos: Cortesía.
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Bryan Domínguez, conocido en redes sociales como Bryan La Playa, sorprendió al convertirse en una de las sensaciones del Génesis de Policía Nacional.
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El creador de contenido hondureño recibió una oportunidad para integrar el equipo y buscar un lugar en el plantel de la Liga Nacional.
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Aunque nunca tuvo una formación profesional tradicional, Bryan ha asegurado que jamás dejó de practicar fútbol y que siempre mantuvo vivo el sueño de convertirse en jugador.
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Domínguez comenzó su recorrido futbolístico desde categorías menores en Tegucigalpa y posteriormente continuó su formación en el extranjero.
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Durante su etapa en Honduras también estuvo vinculado a la Policía Nacional, obteniendo el rango de Sub Comisario y donde continuó jugando al fútbol, aunque ya no a nivel profesional.
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Su historia tomó un giro diferente cuando emigró a Estados Unidos, país donde llegó en busca de un mejor futuro.
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En territorio estadounidense, Bryan La Playa comenzó a competir en torneos como la UPSL, USL y la Open Cup, enfrentándose a jugadores con experiencia en distintos niveles.
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Esa experiencia le permitió mantenerse en actividad y demostrar que, pese a no tener una carrera profesional consolidada, el fútbol siempre estuvo presente en su vida.
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La oportunidad con Génesis PN representaba para Bryan la posibilidad de cumplir el sueño de aquel niño que siempre quiso jugar fútbol profesional.
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El propio futbolista explicó que se tomó muy en serio la oportunidad y trabajó durante la pretemporada con la ilusión de ganarse un lugar en una convocatoria.
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Sin embargo, a pesar de estar inscrito como jugador de Liga Nacional, la oportunidad de debutar de manera oficial está en manos del cuerpo técnico.
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Ahora, Bryan La Playa ya no continúa dcon Génesis PN y regresó a Estados Unidos, donde retomó una actividad completamente distinta al fútbol profesional.
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En redes sociales sorprendió al aparecer nuevamente manejando un camión de carga, trabajo que realiza en Estados Unidos para ganarse la vida.
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Bryan reconoció que no siempre se obtiene lo que se quiere y aseguró que, mientras espera nuevas oportunidades, continuará trabajando en una profesión que considera digna y bien remunerada.
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Eso sí, Bryan no descarta regresar a Honduras para seguir su aventura con el Génesis PN.
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