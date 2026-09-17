El documental que devuelve a Diana de Gales el mando de su propia historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie documental 'Diana Unheard', con grabaciones de audio inéditas de la princesa Diana de Gales, se presentará en el mercado internacional de contenidos audiovisuales MIPCOM, que se celebrará en la ciudad francesa de Cannes del 12 al 15 de octubre. Tres capítulos en los que se podrá oír a Lady Di (1961-1997) "hablando abiertamente sobre su vida, sus amores y la familia real", según aseguró este jueves la revista Deadline. La productora británica Love Monday tuvo acceso a las conversaciones grabadas en secreto que Diana mantuvo con su amigo James Colthurst en 1991.

Esas grabaciones, de cinco horas de duración, fueron la base del libro 'Diana: Her True Story - In Her Own Words' ('Diana: Su verdadera historia'), de Andrew Morton, que se publicó en 1992. La princesa habla con franqueza en las grabaciones sobre el entonces príncipe Carlos y Camila (ahora el rey Carlos III y la reina Camila), así como sobre el príncipe Andrés, a quien en 2025 su hermano le despojó de su título real tras el escándalo provocado por su relación con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores. Los productores explicaron en declaraciones a Deadline que el documental se aleja de la visión habitual de Diana de Gales como una persona vulnerable. "Al hacer 'Diana Uheard', queríamos desafiar la narrativa que con demasiada frecuencia ha retratado a Diana, Princesa de Gales, simplemente como una víctima de sus circunstancias", señaló Kerene Barefield, directora creativa de Love Monday TV. Por eso se muestra a una Diana que no es una víctima pasiva de los acontecimientos, "sino una mujer que toma el control de su propia narrativa y arriesga todo para hacer oír su voz".