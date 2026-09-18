"No confíen en el MP": nuevo video de Dereck McNeil sobre el caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- Recientemente ha circulado un nuevo video que dejó grabado Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Angie Peña quien fue asesinado, en el cual alerta a cualquier persona que quiera testificar a no confiar en las autoridades del Ministerio Público (MP). Al inicio del material audiovisual, McNeil relató que fue llevado a una cafetería privada en San Pedro Sula para reunirse con el titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y "uno de narcotráfico" (sin especificar si se trataba de un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico -DLCN- u otra entidad). "A ellos lo que les interesa es la información de narcotráfico para venderla. Ellos se queman entre ellos mismos. De ahí vienen ellos y hacen bajetes de droga porque aquel le ofrece información a cambio de protección, de dinero y todo eso", dijo McNeil.

Describió que la ATIC estaba "muy corrupta" y que decidió documentar sus testimonios en videos, previendo el escenario de que estuviera muerto. "Yo les voy a decir una cosa: los testigos protegidos, no confíen más en el Ministerio Público. El Ministerio Público está lleno de corrupción y mientras esto siga así, eso no sirve. La fiscalía es una basura. Esos son falsas promesas", agregó, sugiriendo a los testigos protegidos tampoco confiar en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ni de la ATIC, calificándolos como "mentirosos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por el contrario, recomendó que mejor se aboquen a personas certificadas de la Embajada de Estados Unidos en Honduras "o mejor no hablen. Quédense callados porque si hablan, siempre los van a matar. En mi caso, a mí me han querido matar, me intimidaron".

"Todas las personas, sépanlo. Yo fui una persona que quiso ayudar a una causa y más bien terminé siendo yo el delincuente de los delincuentes ¡Imagínense! Por favor, a todas las personas que vean este video, tengan mucho cuidado. Esto no es algo que es falso", aseveró. De igual forma, afirmó que iría "probando muchas cosas", acto que no pudo lograr al ser acribillado a disparos el 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía. Concluyendo el video, McNeil aseguró que la ATIC defendía a narcotraficantes con órdenes de captura. Seguidamente, declaró que si se deseaba llegar al titular de la ATIC, había que dedicarse al tráfico de drogas. "Si los judicializan, es porque no llegaron al precio correcto, ¿verdad? Si no, papa, sigues dando droga y le das su porcentaje a ATIC", comentó. Después de la muerte de McNeil, se han difundido varios videos de él en el que denunciaba corrupción y cotubernio por parte de la ATIC en el caso de Angie Peña, joven que permanece desaparecida desde enero de 2022.