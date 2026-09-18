Menjívar responde: "Fui un espectador más. Aquí están los muchachos del establo"

Tegucigalpa, Honduras.- El guardameta de Olimpia, Edrick Menjívar, se pronunció con contundencia tras la clasificación del conjunto albo a las semifinales de la Copa Centroamericana. Luego de superar al Firpo de El Salvador con un global de 6-0, el portero hondureño respondió a los señalamientos de los rivales y a las críticas de sectores de la prensa salvadoreña. Menjívar no ocultó que las declaraciones del rival después del primer encuentro sirvieron de motivación para el vestuario merengue. "Teníamos una molestia interna por todo lo que se había hablado. Creo que tanto al entrenador de ellos como a su jugador les hizo falta bastante humildad. Tienen que lavarse la boca cuando hablan del Olimpia", afirmó.

El arquero cuestionó las opiniones que aseguraban que Firpo había superado a Olimpia en la ida: "Salieron diciendo que nos habían pasado por encima por 45 minutos buenos que tuvieron. Hay que recordarles que las series son de 180 minutos, no de 45". Además, Edrick Menjívar detalló la escasa presencia ofensiva del cuadro salvadoreño en la eliminatoria: "Patearon dos veces al marco en el primer tiempo allá y con eso se conformaron, porque no volvieron a tirar a gol".

En cuanto al partido de vuelta, donde Olimpia dominó de principio a fin, el guardameta comentó: "Hoy fui un espectador más. A ver qué sale a decir su entrenador ahora". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Menjívar también salió al paso de los comentarios contra las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club blanco: "La prensa salvadoreña habló cosas fuera de lugar. Dijeron que el CAR parecía un establo. Los invito a que vengan y lo visiten, para que conozcan lo que realmente es un Centro de Alto Rendimiento y una cancha de calidad".