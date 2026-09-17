Olimpia vs Firpo EN VIVO: Hora y quién transmite partido de Copa Centroamericana en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia buscará este jueves en Tegucigalpa confirmar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf cuando enfrente al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El conjunto dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel parte con una importante ventaja después de imponerse 3-0 como visitante en el primer enfrentamiento. Ese resultado le permite avanzar a la siguiente ronda incluso con un empate en casa.

Sin embargo, Espinel dejó claro que su equipo no puede confiarse por la diferencia conseguida en territorio salvadoreño. El técnico considera que sería un error pensar que la serie está definida antes de disputar los 90 minutos restantes.

El entrenador olimpista recordó que su equipo tuvo dificultades durante la primera mitad del duelo de ida y reconoció que tuvo que llamar la atención de sus futbolistas durante el descanso para cambiar la dinámica del encuentro.

Tras esa charla, Olimpia mostró otra cara en el segundo tiempo, mejoró su funcionamiento y terminó consiguiendo una contundente victoria por 3-0 sobre el conjunto dirigido por Marvin Solano.

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Espinel también reconoció que Olimpia parte como favorito por jugar en condición de local, aunque pidió respeto para un Firpo al que considera un equipo competitivo.

El estratega uruguayo destacó además la evolución que ha tenido el fútbol de la región, señalando que las diferencias entre los clubes centroamericanos son cada vez menores y que avanzar en este tipo de torneos requiere esfuerzo y trabajo constante.

Por su parte, Marvin Solano aseguró que Firpo dejó buenas sensaciones durante varios momentos del partido de ida y consideró que su equipo tuvo argumentos para competir contra Olimpia.

El técnico salvadoreño atribuyó la derrota a las desconcentraciones que sufrió su plantel durante el segundo tiempo, especialmente frente a un rival al que reconoció como un equipo de jerarquía.

Solano también puso como ejemplo el desarrollo de la primera mitad, recordando que Olimpia no consiguió realizar ningún disparo a portería durante esos primeros 45 minutos.

Pese al 3-0 sufrido en la ida, el entrenador del Firpo pidió a sus jugadores no bajar los brazos y afrontar el compromiso de vuelta con la convicción de que todavía pueden competir.