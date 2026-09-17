Semifinales y repechajes de Copa Centroamericana; duros rivales a equipos hondureños

San Pedro Sula, Honduras.- Definidos los cruces de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El camino ha sido largo, pero esto no se termina, al menos para estos cuatro equipos que lograron avanzar a la tercera fase de este torneo. El primero en dar este paso fue el Cartaginés de Amarini Villatoro, quienes pocos daban como favorito pero logró hacer la hombrada e imponerse en un global de 5-4 al Saprissa de Hernán Medford.

El segundo en avanzar fue el Motagua, quien con la buena ventaja que tuvo en su casa de 3-0 llegó al Cuscatlán con mucha tranquilidad en donde consiguió el empate para lograr ese boleto a semifinales. Al Marathón le tocó bailar con la más fea y una sorpresa se veía lejos, pero dio la lucha al Alajuelense, con quien igualó 2-2 en la ida y en la vuelta se le hizo difícil donde terminó cayendo 3-1 y así los manudos siguen en su defensa del tricampeonato en Copa Centroamericana.

Olimpia ha sido el último en decir 'presente' en esta nueva fase. Los de Espinel no fallaron en el primer encuentro y sin tanto brillo logró imponer 0-3 en tierras salvadoreñas y así llegar con buena ventaja a la vuelta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos cuatro equipos no solo han logrado avanzar a semifinales de Copa Centroamericana, también consiguieron el boleto a la Copa de Campeones que se jugará el próximo año y donde se verán ante los de México, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Las semifinales están definidas. Se tiene programado que se realicen el partidos de ida entre el 20 y el 22 de octubre, y los encuentros de vuelta del 27 al 29 del mismo mes.