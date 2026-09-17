Lindas chicas, show de La Ultra Fiel y ambientazo previo al Olimpia-Firpo en Copa Centroamericana

Olimpia a cita con la historia en juego de vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana ante Firpo. El ambientazo previo al arranque del juego.
La afición de Firpo no abandonó a su equipo y viajaron desde El Salvador para acompañarlos en este duro partido.
Estos aficionados del Olimpia llegaron bien combinados con la indumentaria roja del equipo melenudo.
El "Spiderman" hondureño estuvo poniéndole ambiente a la previa del encuentro en las afueras del estadio Nacional.
Las bellas chicas no pueden faltar en los partidos del Olimpia y así posaron para el lente de EL HERALDO.
Esta guapa aficionada llevó su bandera del Olimpia y estará alentando desde las graderías.
La pareja de enamorados que fue captada por el lente de EL HERALDO dándose un beso.
Familias completas se hicieron presentes desde tempranas horas al coloso capitalino.
Otras dos bellas chicas que llegaron para apoyar al Olimpia. Llegaron abrigadas por las bajas temperaturas en Tegucigalpa.
Esta dama llegó acompañada con dos pequeños aficionados del Rey de Copas.
Aficionados aprovecharon a disfrutar de ricos alimentos previo al arranque del compromiso de Copa Centroamericana.
La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, arribó a eso de las 7:30 de la noche al estadio Nacional.
Los hinchas merengues llegaron con trapos alusivos al club e instrumentos de percusión.
Los fuegos artificiales adornaron el cielo de la capital hondureña.
Las lindas aficionadas del Olimpia que robaron miradas previo a ingresar al Nacional.
Fiesta y carnaval llevaron los integrantes de la barra Ultra Fiel del Olimpia.
El gran tatuaje del león de este aficionado llamó la atención de los presentes.
Lindas damas posaron para el lente de EL HERALDO previo a ingresar al coloso capitalino.
El partido entre Olimpia y Firpo arranca a partir de las 9:15 de la noche.