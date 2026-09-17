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Lindas chicas, show de La Ultra Fiel y ambientazo previo al Olimpia-Firpo en Copa Centroamericana

Te mostramos el ambiente previo al pitazo inicial del partido entre Olimpia y Firpo

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 20:03
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Olimpia a cita con la historia en juego de vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana ante Firpo. El ambientazo previo al arranque del juego.

Fotos: Marvin Salgado / EL HERALDO.
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La afición de Firpo no abandonó a su equipo y viajaron desde El Salvador para acompañarlos en este duro partido.

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Estos aficionados del Olimpia llegaron bien combinados con la indumentaria roja del equipo melenudo.

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El "Spiderman" hondureño estuvo poniéndole ambiente a la previa del encuentro en las afueras del estadio Nacional.

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Las bellas chicas no pueden faltar en los partidos del Olimpia y así posaron para el lente de EL HERALDO.
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Esta guapa aficionada llevó su bandera del Olimpia y estará alentando desde las graderías.

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La pareja de enamorados que fue captada por el lente de EL HERALDO dándose un beso.
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Familias completas se hicieron presentes desde tempranas horas al coloso capitalino.

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Otras dos bellas chicas que llegaron para apoyar al Olimpia. Llegaron abrigadas por las bajas temperaturas en Tegucigalpa.

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Esta dama llegó acompañada con dos pequeños aficionados del Rey de Copas.

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Aficionados aprovecharon a disfrutar de ricos alimentos previo al arranque del compromiso de Copa Centroamericana.

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La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, arribó a eso de las 7:30 de la noche al estadio Nacional.
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Los hinchas merengues llegaron con trapos alusivos al club e instrumentos de percusión.
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Los fuegos artificiales adornaron el cielo de la capital hondureña.
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Las lindas aficionadas del Olimpia que robaron miradas previo a ingresar al Nacional.

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Fiesta y carnaval llevaron los integrantes de la barra Ultra Fiel del Olimpia.

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El gran tatuaje del león de este aficionado llamó la atención de los presentes.
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Lindas damas posaron para el lente de EL HERALDO previo a ingresar al coloso capitalino.

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El partido entre Olimpia y Firpo arranca a partir de las 9:15 de la noche.
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