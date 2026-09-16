Motagua elimina a Alianza y se mete a semifinales por primer vez de Copa Centroamericana

San Salvador, El Salvador.- El Fútbol Club Motagua selló su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana tras empatar 0-0 ante Alianza en el estadio Cuscatlán. El conjunto hondureño hizo valer el contundente 3-0 conseguido en el partido de ida y aseguró su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo. Además, el equipo dirigido por Javier López aseguró el boleto a la próxima edición de la Champions de Concacaf, torneo que reúne a los principales clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Se trata de uno de los primeros grandes objetivos cumplidos para Javier López en esta nueva temporada y representa un importante respiro para el conjunto azul después de un inicio irregular. Ahora Motagua deberá esperar al ganador de la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Marathón para conocer a su rival en las semifinales. El conjunto costarricense y el equipo hondureño igualaron 2-2 en el partido de ida y definirán al clasificado este jueves.

LAS ACCIONES Los campeones de Honduras tuvieron que resistir los constantes ataques del conjunto cuscatleco, que generó varias ocasiones claras de gol, pero volvió a encontrarse con una defensa motagüense bien aplicada y con un Luis Ortiz que respondió cuando fue exigido. Alianza salió decidido a buscar una remontada desde los primeros minutos y Matías Mier fue uno de los principales protagonistas del ataque salvadoreño. El experimentado delantero uruguayo tuvo la primera gran oportunidad del encuentro a los ocho minutos con un cabezazo dentro del área que pasó rozando el poste, mientras Luis Ortiz se quedó sin reacción ante el peligroso remate.

El atacante volvió a aparecer poco después, nuevamente de cabeza tras un tiro de esquina, pero la pelota se marchó apenas desviada. Alianza insistía y Mier al minuto 28 volvió a quedar cerca del gol cuando no logró conectar un balón dentro del área chica. La pelota terminó impactando en Luis Vega y tomó dirección hacia la portería de Motagua, aunque finalmente pasó por encima del travesaño. La presión del equipo local continuó y Mier volvió a probar con un potente zurdazo que obligó a Luis Ortiz a lanzarse para quedarse con el balón y evitar cualquier rebote. El arquero hondureño comenzaba a convertirse en una de las figuras del encuentro. Poco después, Ortiz volvió a intervenir de manera determinante. Al 33, el guardameta motagüense salió rápidamente para achicar el espacio ante una nueva llegada del conjunto salvadoreño y consiguió que el balón impactara en su cuerpo para desviarlo hacia un costado. Una intervención clave para mantener el arco azul sin goles.

Motagua también tuvo sus oportunidades. Rodrigo de Oliveira a los 36 minutos protagonizó la primera gran llegada del conjunto hondureño con un potente derechazo que exigió una enorme intervención del guardameta del Alianza. El conjunto local continuó desperdiciando ocasiones y Mier volvió a fallar frente a la portería tras otro cabezazo que se marchó a un costado. Alianza dominaba en varios pasajes, pero no encontraba la precisión necesaria para transformar su superioridad en goles. Antes del descanso, Motagua estuvo muy cerca de marcar. Un pelotazo a la espalda de los centrales sorprendió a la defensa salvadoreña y Rodrigo de Oliveira ganó en velocidad, ingresó al área y quedó con una gran oportunidad para sentenciar la eliminatoria. Sin embargo, el guardameta del Alianza salió rápidamente y consiguió desviar el remate. COMPLEMENTO En el segundo tiempo, el equipo salvadoreño mantuvo su intención ofensiva y volvió a generar peligro. En el 54, Harold Osorio recibió el balón completamente solo dentro del área y tuvo una inmejorable oportunidad para abrir el marcador, pero su remate se marchó desviado.