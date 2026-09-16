Asesinan a disparos a un hombre en El Triunfo, Choluteca: "Era una gran persona"

Honduras.- La tarde de este miércoles 16 de septiembre se reportó la muerte violenta de un hombre en la comunidad de Las Marías, en el municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como José Quiroz Mercado, a quien sus conocidos conocían cariñosamente como "Joche". Era oriundo de la comunidad de El Carmen, en el mismo municipio.

Pobladores del sector relataron que el hombre se conducía en un vehículo cuando de pronto hombres desconocidos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon hasta quitarle la vida.

Tras cometer el crimen, los hechores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que la víctima quedó inerte dentro del automotor.

Minutos después del ataque, familiares y pobladores de la zona comenzaron a llegar a la escena del crimen, sin poder asimilar lo que había ocurrido, mientras esperaban el arribo de agentes de la Policía Nacional y de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Se espera que las autoridades avancen en las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque.

La muerte de José Mercado generó consternación entre los habitantes de la zona, quienes lo describieron como un vecino apreciado por la comunidad.

A través de redes sociales, varias personas expresaron su pesar por lo ocurrido. "José será recordado como una gran persona por quienes lo conocíamos", escribió uno de los usuarios en sus redes sociales.

Otros mensajes decían: "Un gran ser humano, linda persona era José Quiroz Mercado. Vuela alto, mi hermano, que Dios te dé eterno descanso. Resignación cristiana a la familia". "Él era una gran persona, qué grosería la que le hicieron".

Hasta el corte de esta nota las autoridades policiales no emitieron detalles del crimen, pero se espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto.

Mientras tanto, familiares y amigos de José se encuentran devastados por su muerte y piden a las autoridades justicia.