Alianza vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana HOY

San Salvador, El Salvador.- Motagua desembarca en territorio salvadoreño para medirse al Alianza con la misión de defender la holgada ventaja conseguida en el primer episodio (3-0) y sellar su primera clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y de paso obtener el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El duelo de vuelta de los cuartos de final comenzará desde las 9:15 pm en el estadio Cuscatlán. Esa diferencia le otorga al Ciclón Azul un margen de maniobra considerable y tiene la opción de meterse en semifinales por primera vez en esta competencia internacional.

“Alianza recibirá al mejor visitante de toda la Copa Centroamérica, ahí están los datos, nosotros cuidamos todo. Queremos alcanzar esos objetivos en disputa. Esperamos que no exista contratiempos y contentos porque tenemos 6 jugadores que aportarán a la Selección”, expresó el técnico de Motagua, Javier López.

¿Qué necesita Motagua?

Las matemáticas juegan claramente a favor del equipo catracho, ya que otra victoria o empate en los 90 minutos reglamentarios sellará su boleto a semifinales. Incluso sufriendo una derrota por un marcador ajustado de uno o dos goles de diferencia, el saldo en el global mantendrá al azul profundo con el pasaje en la mano.

Si el compromiso concluye con un 3-0 para los guanacos tras los 90 minutos, la serie quedará totalmente igualada (3-3 global). En ese escenario, se disputará una prórroga de dos tiempos extras y, de persistir la paridad, el boleto a semifinales y a la Copa de Campeones se definirá mediante la tanda de penales.

La única manera en que Motagua quede eliminado directamente en 90 minutos o tiempo extra es sufriendo un revés de cuatro o más goles de diferencia (4-0, 5-0), pero si las Águilas anotan obligarán a los locales a extender el marcador para avanzar por mejor diferencia de goles (5-1, 6-2)

Posible alineaciones

Alinaza: Mario González Juan Monteagudo Narciso Orellana Henry Romero Harold Osorio Leo Menjívar William Parra Nelson Rodríguez Noel Rivera David León Matías Mier DT: “Tito” Pompei

Motagua: Luis Ortiz Chris. Meléndez Giancarlo Sacaza Luis Vega Clever Portillo Óscar Discua Denis Meléndez Alejandro Reyes Jefryn Macías Jesús Batiz Rodrigo de Olivera DT: Javier López