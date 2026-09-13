Javier López habla del triunfo ante Génesis y ahora se enfoca en la "final" ante Alianza

Comayagua, Honduras.- El silbatazo final del último partido de la Liga Nacional no trajo la tranquilidad esperada para el Motagua. En lugar de celebrar, el terreno de juego se convirtió en el escenario de un fuerte encontronazo entre los futbolistas de ambos equipos. El saldo del altercado dejó al guardameta suplente, Marlon Licona, expulsado con tarjeta roja directa a pesar de no haber sumado minutos desde el pitazo inicial. Lejos de encender más la polémica, el director técnico del "Ciclón Azul", Javier López, compareció en conferencia de prensa con un mensaje de calma para apagar el fuego y restarle dramatismo a lo sucedido.

Al ser cuestionado sobre la expulsión del arquero, López no dudó en dar la cara por su dirigido y explicar lo que realmente ocurrió sobre el césped: "La expulsión de Licona es simple y llanamente porque, como capitán del equipo, saltó a defender a sus compañeros y como ingresó en el terreno de juego, pues automáticamente esa expulsión se da. No hizo nada malo, no empujó a nadie, no agredió a nadie", aseguró el estratega. Además, el técnico valoró el papel asumido por el futbolista para evitar un conflicto mayor entre ambos bandos: "El mero hecho de haberse metido dentro del terreno de juego es lo que origina la expulsión. Como gran líder y capitán que es de este equipo, lo hizo para que no pasasen a mayores. Afortunadamente, creo que pese a que se va a quedar algún partido suspendido, ayudó a que se calmaran las cosas", añadió.