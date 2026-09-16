Medford tras eliminación de Saprissa: "No hay más que hablar. No les quiero faltar el respeto"

Cartago, Costa Rica.- Saprissa volvió a quedar eliminado de la Copa Centroamericana por cuarto año consecutivo en la fase que da acceso a las semifinales. La dolorosa caída en campo del Cartaginés ha dejado a Hernán Medford muy golpeado y de igual forma furioso. Así lo demostró en la rueda de prensa posterior al partido.

Le costó hablar al técnico del conjunto morado, pero conforme avanzaron los minutos se disculpó con los aficionados del club, admitió sentirse dolido y aceptó que fue un fracaso la eliminación.

Sin embago, Medford hizo énfasis sobre un "penal dudoso" que concretó el Cartaginés, aunque reconoce que la responsabilidad fue de todos.

"Si usted dice que es fracaso, es fracaso; no le quito mérito a Cartago, pero desde el primer partido pasan cosas. Un penal dudoso que nos cuesta la eliminación, pero si hablo de esto dicen que es excusa", expresó el DT.

"El objetivo no se logró. Simplemente acepto la derrota y hay otras cosas que suman en este tipo de finales. No logramos el objetivo", sostuvo.

Afirmó que cometieron errores y la responsabilidad es de todo el equipo, empezando por él. "Se cometieron errores, nos cuestan los goles y la responsabilidad de todos, pero la primera es la mía", señaló.

"Acepto la derrota, no hay más que hablar. No les quiero faltar el respeto (a la prensa), en este momento estoy muy enojado, pero no con ustedes. Aquí está un ser humano sentado que le duele lo que pasó y asume lo que pasó", dijo muy dolido por la eliminación.

"Respeto la conferencia de prensa, no quiero irrespetarlos, pero imagínese cómo se siente uno, quiero que entiendan esta parte, porque a veces uno dice cosas y se hace polémica por todo, pero entiéndame como ser humano, es un golpe fuerte", insistió Medford.

También fue consultado por el encontronazo con David Guzmán cuando lo sacó del partido y futbolista parecía que no quería dejar el terreno de juego.

"Fue la calentura del momento. Tuvo una discusión con el doctor y hasta ahí llegó el momento. Como jefe tengo que calmarlos a los dos", sentenció.