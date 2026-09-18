Auto de formal procesamiento para red de 'phishing' que en 41 minutos le quitó L586 mil a un ciudadano

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público confirmó este viernes 18 de septiembre auto de formal procesamiento para seis personas señaladas por el delito de receptación de estafa informática en perjuicio de un ciudadano. Según el comunicado del Ministerio Público, en apenas 41 minutos, la red de estafadores realizó 17 transferencias con destino a cuentas bancarias a nombre de terceros, transfiriendo un monto superior 586,579 lempiras.

Según la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) todo ocurrió en menos de una hora y desde la cuenta de la víctima, luego de haberla vulnerado a través de 'pishing', una modalidad de ciberataque con la que los delincuentes engañan a las personas. El 'pishing' es una técnica de estafa digital y ciberataque basada en la ingeniería social, donde los delincuentes se hacen pasar por empresas, instituciones o personas de confianza para robar datos confidenciales. Fue así que el dinero terminó en diferentes cuentas bancarias que estarían vinculadas a los detenidos identificados como Elvin Ernesto Osorto Galo y su pareja, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elkis Yanoris Pérez Gutiérrez, capturados en Danlí, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi) logró obtener el auto de formal procesamiento en contra de los señalados. La audiencia preliminar en contra de los señalados está programada para el próximo 2 de octubre de 2026, según el comunicado emitido por el Ministerio Público.

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