Capturan a hombre acusado de estafar vendiendo paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que este lunes fue capturado un hombre acusado de estafa agravada continuada en perjuicio de varias personas mediante la venta de paquetes turísticos.

La operación fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor. Agentes de ambos órganos detuvieron al individuo en la residencial Lomas de Germania ubicada en Tegucigalpa

El MP informó que la línea de investigación vincula este caso con una red que se dedica a la estafa en la capital, ofreciendo estos paquetes en un centro comercial.