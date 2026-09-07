Capturan a hombre acusado de estafar vendiendo paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que este lunes fue capturado un hombre acusado de estafa agravada continuada en perjuicio de varias personas mediante la venta de paquetes turísticos.
La operación fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor. Agentes de ambos órganos detuvieron al individuo en la residencial Lomas de Germania ubicada en Tegucigalpa
El MP informó que la línea de investigación vincula este caso con una red que se dedica a la estafa en la capital, ofreciendo estos paquetes en un centro comercial.
Además, añadió que "el modus operandi identificado es consistente con casos previos documentados por ATIC y la FEP-CAM es de rifas y tómbolas instaladas en centros comerciales para captar datos de tarjetas de crédito".
Modalidad repetida
La estafa mediantes estos supuestos planes turísticos ha cobrado fuerza en los últimos años. En octubre de 2025, el ciudadano colombiano Frank Stewar Romero Triana se declaró culpable de haber estafado a 25 personas, siendo condenado a cinco años y cuatro meses de prisión.
El individuo tomaba las tarjetas de crédito y débido de los afectados y hacía los movimientos financieros, llegando a captar ganancias que superaron el millón de lempiras.
Además, se le vinculó con otro colombiano llamado Carlos Eduardo Luque Portillo. Luque llegó a un acuerdo para evitar ir a prisión, comprometiéndose a devolver más de un millón de lempiras a 28 personas que estafó.
Por otro lado, en abril de 2026 fue aprehendida Eda Elizabeth Medina Matute, acusada de estafar mediante esta modalidad. Se le señaló de actuar como representante legal de la agencia Productos y Servicios Turísticos, Material Turístico S.A., donde habría ejecutado el esquema de estafa.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Medina Matute llegó a captar 189 mil lempiras, operando de esta forma entre 2024 y 2025.