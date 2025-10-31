Colombiano se declara culpable por estafar a 25 hondureños con paquetes turísticos

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de origen colombiano se declaró culpable de haber estafado a 25 ciudadanos hondureños tras ofrecerles paquetes turísticos falsos. Las autoridades dieron a conocer que las estafas realizadas generaron más de un millón de lempiras en ganancias para el culpable. El dinero era obtenido mediante tarjetas de crédito y débito, sin la autorización de los clientes y, evidentemente, con ánimo de lucro.

El imputado fue sometido a una audiencia en la que el tribunal lo condenó a una pena de cinco años con cuatro meses de prisión. Las investigaciones fiscales indican que la agencia de viajes Infinity Vacation VIP —manejada por el estafador— ofrecía promociones con opciones de pago para actividades sociales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los beneficios que ofrecían para atraer a sus víctimas estaban: club privado de vacaciones, viajes, boleterías, hospedaje, entre otros.

Ofrecían como destino distintos países de Norteamérica, Sudamérica e incluso Europa. El procesado responde al nombre de Frank Stewar Romero Triana, quien era socio de Carlos Eduardo Luque, otro colombiano que fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por el mismo delito. En el caso de Luque, no fue condenado a prisión; sin embargo, tuvo que indemnizar a los afectados por un monto que supera el millón de lempiras.