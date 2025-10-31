  1. Inicio
Colombiano se declara culpable por estafar a 25 hondureños con paquetes turísticos

Las estafas que realizó el colombiano le dejaron ganancias de más de un millón de lempiras, que recaudó mediante tarjetas de crédito y débito

  • 31 de octubre de 2025 a las 17:15
La agencia de viajes del implicado ofrecía como destino distintos países de Norteamérica, Sudamérica e incluso Europa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de origen colombiano se declaró culpable de haber estafado a 25 ciudadanos hondureños tras ofrecerles paquetes turísticos falsos.

Las autoridades dieron a conocer que las estafas realizadas generaron más de un millón de lempiras en ganancias para el culpable.

El dinero era obtenido mediante tarjetas de crédito y débito, sin la autorización de los clientes y, evidentemente, con ánimo de lucro.

El imputado fue sometido a una audiencia en la que el tribunal lo condenó a una pena de cinco años con cuatro meses de prisión.

Las investigaciones fiscales indican que la agencia de viajes Infinity Vacation VIP —manejada por el estafador— ofrecía promociones con opciones de pago para actividades sociales.

Entre los beneficios que ofrecían para atraer a sus víctimas estaban: club privado de vacaciones, viajes, boleterías, hospedaje, entre otros.

Ofrecían como destino distintos países de Norteamérica, Sudamérica e incluso Europa.

El procesado responde al nombre de Frank Stewar Romero Triana, quien era socio de Carlos Eduardo Luque, otro colombiano que fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por el mismo delito.

En el caso de Luque, no fue condenado a prisión; sin embargo, tuvo que indemnizar a los afectados por un monto que supera el millón de lempiras.

Stewar, por su parte, ya fue trasladado por las autoridades a las instancias correspondientes para cumplir con la pena que le fue impuesta.

