Imágenes de dolor e impotencia: acribillan a mototaxista en una gasolinera de Comayagüela

Un conductor de mototaxis fue acribillado la mañana de este viernes dentro de una gasolinera ubicada en la colonia Torocagua, en Comayagüela, capital de Honduras.
El hombre asesinado fue identificado por los familiares como Geovanny Amaya, más conocido por sus compañeros de trabajo como "Futurama".
La víctima, de 35 años, fue brutalmente atacado por desconocidos, mientras se encontraba en la gasolinera.
Aparentemente, los delincuentes lo atacaron con armas de fuego y le dejaron heridas de bala que le provocaron una muerte inmediata.
Familiares llegaron al lugar para constatar que se trataba de su allegado. Confirmaron su identidad y lloraron con impotencia al observar la violenta escena.
Las autoridades policiales y forenses llegaron al lugar para hacer el análisis de la escena y el levantamiento del cadáver.
Familiares y compañeros de trabajo se quedaron en el lugar para observar todo el proceso que realizaban las autoridades correspondientes.
Algunas personas tuvieron que ser retiradas por la fuerza, ya que no querían abandonar el cuerpo del fallecido que se encontraba tirado en el suelo, al lado del vehículo que manejaba.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los delincuentes que le arrebataron la vida al ciudadano.
Las autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones correspondientes sobre el atentado para dar con el paradero de los culpables.