Tenía el rostro desfigurado: así encontraron al fallecido en el barrio La Plazuela del DC

En el barrio La Plazuela del Distrito Central fue encontrado la mañana de este 31 de octubre una persona fallecida con el rostro desfigurado. Preliminarmente se informó que perdió la vida a pedradas. ¿Qué más se sabe del caso?
Dentro de una cuneta y semidesnudo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El cuerpo de la persona fue encontrado con el rostro desfigurado y boca arriba. La piedra con la que le quitaron la vida quedó al lado del cuerpo y la persona únicamente vestía un suéter color rojo.
Las autoridades dieron información preliminar que el occiso era acompañado de otra persona y su acompañante resultó herido, aunque no brindaron el nombre de ellos.
Versiones brindadas por testigos indicaron que el hombre se encontraba departiendo en la zona con un grupo de amigos a eso de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente fueron asaltados.
De manera preliminar también se informó que el occiso estaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, por lo que uno de ellos intentó oponerse al asalto y los individuos lo atacaron, quitándole la vida a pedradas.
El ciudadano fue despojado de sus pertenencias y de su ropa (únicamente tenía un suéter rojo y su ropa interior), presentando varios golpes en la cabeza y el rostro. La piedra con la que fue atacado quedó ensangrentada en la escena.
El cuerpo fue llevado a Medicina Forense y se contactará a los familiares para entregarle el cuerpo del joven que no sobrepasa los 25 años.
A unos pocos metros de donde quedó el cuerpo, otro joven fue auxiliado por encontrarse en estado de ebriedad y sufrir golpes al caerse.
A su vez, en horas tempranas de este mismo día, un conductor de mototaxi, identificado como Geovanny Ramos, fue asesinado en una estación de gasolina ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela.