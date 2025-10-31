  1. Inicio
Tenía el rostro desfigurado: así encontraron al fallecido en el barrio La Plazuela del DC

El fallecido fue encontrado semidesnudo y le quitaron la vida a pedradas en el Distrito Central

  • 31 de octubre de 2025 a las 16:37
1 de 10

En el barrio La Plazuela del Distrito Central fue encontrado la mañana de este 31 de octubre una persona fallecida con el rostro desfigurado. Preliminarmente se informó que perdió la vida a pedradas. ¿Qué más se sabe del caso?

 Fotos: Emilio Flores - El Heraldo
2 de 10

Dentro de una cuneta y semidesnudo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
3 de 10

El cuerpo de la persona fue encontrado con el rostro desfigurado y boca arriba. La piedra con la que le quitaron la vida quedó al lado del cuerpo y la persona únicamente vestía un suéter color rojo.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
4 de 10

Las autoridades dieron información preliminar que el occiso era acompañado de otra persona y su acompañante resultó herido, aunque no brindaron el nombre de ellos.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
5 de 10

Versiones brindadas por testigos indicaron que el hombre se encontraba departiendo en la zona con un grupo de amigos a eso de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente fueron asaltados.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
6 de 10

De manera preliminar también se informó que el occiso estaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, por lo que uno de ellos intentó oponerse al asalto y los individuos lo atacaron, quitándole la vida a pedradas.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
7 de 10

El ciudadano fue despojado de sus pertenencias y de su ropa (únicamente tenía un suéter rojo y su ropa interior), presentando varios golpes en la cabeza y el rostro. La piedra con la que fue atacado quedó ensangrentada en la escena.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
8 de 10

El cuerpo fue llevado a Medicina Forense y se contactará a los familiares para entregarle el cuerpo del joven que no sobrepasa los 25 años.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
9 de 10

A unos pocos metros de donde quedó el cuerpo, otro joven fue auxiliado por encontrarse en estado de ebriedad y sufrir golpes al caerse.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
10 de 10

A su vez, en horas tempranas de este mismo día, un conductor de mototaxi, identificado como Geovanny Ramos, fue asesinado en una estación de gasolina ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
