La trama detrás de estafa a empresario ferretero ¿Cómo operaban las personas capturadas?

Comayagua, Honduras.- Las autoridades hondureñas dieron un nuevo golpe al ciberdelito con la ejecución de nueve allanamientos simultáneos en los departamentos de Cortés y Comayagua, donde fueron capturadas varias personas acusadas de participar en el acceso no autorizado a sistemas informáticos y en el robo de dinero de una cuenta bancaria perteneciente a un empresario del sector ferretero. El caso salió a la luz tras una investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que reveló cómo en agosto del año pasado los estafadores lograron vulnerar el sistema de seguridad de una cuenta empresarial. De esa maniobra extrajeron 664,000 lempiras y, gracias a la rápida intervención del banco, se evitaron transferencias adicionales por más de 400,000 lempiras.

Las pesquisas muestran que los involucrados movilizaron el dinero de manera estratégica: algunos recibieron directamente las transferencias ilícitas, mientras que otros sirvieron de intermediarios, dispersando los fondos en montos que oscilaron entre 40,000 y 300,000 lempiras, los cuales fueron retirados en su totalidad. Según las autoridades, los acusados actuaron con coordinación, retirando el efectivo de inmediato o transfiriéndolo entre ellos para dificultar el rastreo del dinero. Este patrón permitió identificar una red de movimientos financieros sospechosos, que finalmente llevó a la captura de los implicados. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los detenidos por los delitos de asociación para delinquir y receptación de estafa, ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los sospechosos serán trasladados a Tegucigalpa para continuar con el proceso judicial.