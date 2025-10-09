Cae "El Caballo" minutos después de asesinar a un hombre en San Manuel, Cortés

San Manuel, Cortés.- Por el homicidio de un ciudadano en la colonia La Democracia, municipio de San Manuel, Cortés, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención #9 (UMEP-9) capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de “El Caballo”, señalado como el presunto responsable del crimen. De acuerdo con el informe policial, la rápida intervención de los agentes evitó la fuga del sospechoso, quien habría atacado a la víctima con un machete durante una discusión.

El detenido tiene 35 años, es originario de El Progreso, Yoro, y reside en la colonia Jehová Jiret. En el momento de su captura, la Policía le decomisó un arma tipo machete con manchas de sangre, que habría sido utilizada para cometer el crimen.



Denuncia

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la acción se originó tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se reportó un homicidio recién ocurrido en el sector. Equipos de reacción rápida de la UMEP-9 se desplazaron de inmediato al lugar y ejecutaron un operativo de saturación, logrando ubicar y detener al presunto responsable a pocos minutos del hecho violento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Testigos protegidos que se encontraban en la escena identificaron plenamente al detenido como el autor del ataque, lo que permitió su aprehensión y posterior traslado a las autoridades competentes.

Compromiso institucional

La Policía Nacional informó que el detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.