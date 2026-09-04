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Capturan a red de estafadores informáticos tras saquear cuenta de un usuario bancario

El robo asciende a más del medio millón de lempiras, que fue trasladado de la cuenta de la víctima otras cuentas bancarias

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 16:11
Capturan a red de estafadores informáticos tras saquear cuenta de un usuario bancario

Los sospechosos fueron detenidos en tres operativos diferentes, ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias personas, supuestas integrantes de una red de estafadores infromáticos, fueron capturadas en operaciones ejecutadas en tres ciudad del país, por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Las investigaciones realizadas por la la Fiscalía Especial de PropiedadIntelectual y Seguridad Informática (Feprosi), revela que esta célula de estafadores operaban desde distintos puntos del país, y mediante “phishing”, accedían a la banca en línea de los usuarios bancarios para realizar el vaciado de las cuentas bancarias y trasladaban el dinero a sus cuentas o cuentas de terceros.

Esta presunta red era conformada por Elvin Emesto Osorto Galo y su pareja, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar, capturados en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula, respectivamente.

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Los sospechosos accedieron a la banca en línea de un ciudadano que días antes había recibido el depósito de un préstamo por 450 mil lempiras en su cuenta de ahorros. Los delincuentes, usando sus estrategias informáticas, bloquearon la banca en línea del ciudadano. Estos se contactaron con él y le solicitaron su usuario y código de token, bajo el pretexto de desbloquear el servicio.

Otras tres mujeres involucradas en el delito de recepctación de estafa informática.

Otras tres mujeres involucradas en el delito de recepctación de estafa informática.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

Con esos datos, en un lapso de 41 minutos, los estafadores ejecutaron 17 transferencias digitales no autorizadas, desde la cuenta del ofendido, por un total de 586 mil 579 lempiras, hacia cuentas en distintas instituciones financieras del país.

Ciberataque

Mediante trazabilidad financiera y digital, la ATIC identificó a estas seis personas que habrían actuado como receptoras e intermediarias de los fondos, bajo el patrón conocido como "mulas financieras", o sea, individuos que prestan sus cuentas bancarias para mover dinero de origen ilícito a cambio de una comisión.

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El "phishing" es un ciberataque de ingeniería social, en el que los delincuentes se hacen pasar por una empresa, banco o persona de confianza, para engañar a la víctima y robarle datos confidenciales.

Este tipo de hechos constituye delitos informáticos de carácter pluriofensivo, y afectan simultáneamente bienes jurídicos, como el patrimonio, la privacidad, la seguridad de la información y la confianza en lossistemas financieros.

El Ministerio Público (MP) continúa para determinar el vector de acceso a esa banca en línea, la ruta completa de los fondos y el grado de participación de cada investigado. Los arrestados enfrentarán cargos por los delitos de receptación de estafa informática y asociación para delinquir.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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