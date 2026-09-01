¿Lo engañaron y ya pagó? estos son los pasos que debe seguir

Tegucigalpa, Honduras. Descubrir que fue víctima de una estafa puede generar enojo, preocupación y, sobre todo, dudas sobre qué hacer para intentar recuperar el dinero. Sin embargo, quedarse callado o borrar las evidencias puede dificultar cualquier reclamo.

El primer paso es guardar todas las pruebas como facturas, recibos, contratos, cotizaciones, comprobantes de pago, fotografías, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp.

El segundo paso es acudir a la Dirección de Protección al Consumidor y presentar un reclamo formal cuando el comercio incumplió lo ofrecido.

Pagar por un producto o servicio no significa que el consumidor haya renunciado a sus derechos.

Dependiendo del caso, puede exigir el cumplimiento de lo contratado, aceptar un servicio equivalente sin costo adicional, solicitar un descuento proporcional o rescindir el contrato y pedir la devolución de lo pagado.

Protección al Consumidor advierte que una relación comercial debe comenzar con información verdadera, pues el consumidor tiene derecho a conocer qué está comprando, cuánto pagará, cuáles son las condiciones y qué puede esperar razonablemente del producto o servicio.