Por estafa millonaria contra banco ratifican proceso legal contra dos hombres

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los dos hombres acusados del delito de estafa agravada continuada contra un banco deberá seguir guardando prisión, luego de que el recurso que interpusieron para poder defenderse en libertad fue declarado sin lugar.
Así lo consideró una Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que confirmó el auto de procesamiento formal dictado con anterioridad por un Juzgado de Letras del circuito de Corrupción.
Los encausados son: Delmer Jeovanny Cárdenas Garay y Miguel Darío Domínguez Garay, quienes enfrentan cargos penales por estafa agravada continuada y lavado de activos en perjuicio de una institución bancaria nacional.
Sustento acusatorio
El requerimiento fiscal del Ministerio Público (MP) detalla que los acusados, mediante una sofisticada operación y valiéndose de tarjetas de débito y puntos de venta (POS) en el extranjero, simularon transacciones de compra y venta que posteriormente fueron anuladas.
En lugar de revertir los fondos a los comercios, el dinero era indebidamente acreditado en cuentas de los implicados, quienes rápidamente disponían del efectivo, señala la acusación.
Las transacciones fraudulentas se realizaron específicamente entre abril y mayo de 2024, en comercios de los Estados Unidos y cuentas bancarias en Honduras. Los fondos obtenidos ilícitamente fueron utilizados para compras personales, transferencias a terceros y otras multas, buscando ocultar el origen del dinero.
La entidad bancaria del sistema financiero nacional denunció que, mediante este esquema, sufrió un perjuicio monetario de 108 millones de lempiras.
Determinación
La Corte de Apelaciones analizó que el criterio de los hechos configuran un delito de estafa, específicamente una defraudación con tarjetas de débito, donde no es necesario probar el engaño directo a la institución bancaria y que lo relevante es la utilización ilegítima de los instrumentos de pago para realizar operaciones con ánimo de lucro, causando un perjuicio patrimonial, la simulación de transacciones y la posterior anulación irregular.
Dicho lo anterior, esa judicatura confirmó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado Delmer Cárdenas, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.