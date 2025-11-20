Allanan cuatro viviendas en SPS para capturar a red vinculada a estafas cibernéticas

Las investigaciones revelan que entre noviembre y diciembre de 2023 se registraron múltiples transferencias ACH realizadas sin autorización desde cuentas de clientes. Los fondos sustraídos habrían sido enviados a cuentas de otras instituciones financieras, inscritas a nombre de terceros.

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades del Ministerio Público ejecutaron este jueves cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad, como parte de una operación dirigida a desarticular una red criminal dedicada a cometer delitos cibernéticos y extraer dinero de cuentas bancarias pertenecientes a usuarios de una cooperativa.

Los indicios apuntan a que los responsables forman parte de una célula criminal que utiliza herramientas tecnológicas para acceder ilícitamente a sistemas informáticos, sustraer dinero y suplantar identidades con el fin de defraudar a las víctimas.

Las personas que resulten capturadas enfrentarán cargos por receptación del delito de estafa y asociación para delinquir. Una vez aprehendidas, serán trasladadas a Tegucigalpa para su presentación ante el juzgado competente en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.

La operación, ejecutada por la FEPROSI y la ATIC, coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad Informática, recordando la importancia de proteger la información digital y garantizar la correcta aplicación de la ley frente a los delitos cibernéticos.