Capturan a cuatro implicados en el asesinato del inspector Freddy Zelaya en Juticalpa

Los detenidos son tres hombres de 24, 28 y 30 años, así como una mujer de 24 años, todos originarios del departamento de Olancho. Su aprehensión se llevó a cabo tras intensas operaciones en zonas urbanas y rurales, dirigidas a desarticular esta estructura criminal.

Juticalpa, Olancho. – En una serie de operativos coordinados por unidades de investigación e inteligencia, la Policía Nacional logró la captura de cuatro presuntos miembros de la banda delictiva “Los Milicos”, señalados como sospechosos de participar en la muerte del Inspector de Policía Freddy Adrián Contreras Zelaya .

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una camioneta negra, un arma de fuego tipo escopeta, tres cargadores, tres teléfonos celulares y otros indicios que fortalecerán el proceso investigativo.

Según las líneas de investigación, los ahora capturados enfrentarán cargos por asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, asociación para delinquir y porte ilegal de arma de fuego. Asimismo, se les vincula directamente con el enfrentamiento registrado el martes anterior en la aldea La Empalizada, municipio de Juticalpa, donde murió violentamente el Inspector Contreras Zelaya.

Los cuatro sospechosos, junto con toda la evidencia decomisada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando acciones firmes contra el crimen organizado y exhortaron a la población a colaborar denunciando actividades ilícitas a través de los canales oficiales.