Protección al Consumidor denuncia clínicas tras investigación de EL HERALDO: "Estafaban a la gente"

La investigación estableció, además, que Medisan Honduras tiene un vínculo societario directo con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/atic-no-descarta-extender-operativos-medisan-clinica-denunciada-el-heraldo-plus-GK31917331" target="_blank">Medisan Colombia </a>—empresa denunciada en ese país por el mismo esquema, según una investigación del programa Séptimo Día de Caracol TV—, lo que indica que el modelo de negocio operaba antes en Colombia y luego extendió a Honduras.Sobre este segundo caso, Lou pidió a las víctimas presentar sus denuncias. Dijo que la institución necesita identificarlas para poder actuar."Precisamente por eso necesitamos que el pueblo hondureño ponga las denuncias para que nosotros le podamos resolver, necesitamos saber quiénes son las personas que han sufrido este agravio para poder resolverlo", afirmó.Citó como antecedente los casos ya resueltos con Nueva Med: "Ya les hemos resuelto a tres personas que se devolvieron aproximadamente 72 mil lempiras, y cuando ya tengamos esos casos establecidos, vamos a hacer el mismo procedimiento; ahorita se le va a resolver a la gente y lo remitimos al Ministerio Público para que siga la acción penal".Consultado sobre si estas clínicas —que, documentaron EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, operan sin licencia sanitaria ni permiso municipal— podrían ser cerradas, Lou señaló que esa decisión ya no corresponde a su dependencia."Eso ya depende del Ministerio Público, ellos son los que a partir de ese momento son los encargados y tienen la responsabilidad de ver qué es lo que compete en base a la ley", puntualizó.