Protección al Consumidor denuncia clínicas tras investigación de EL HERALDO: "Estafaban a la gente"

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección General de Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), presentó este viernes ante el Ministerio Público los expedientes con las denuncias contra dos clínicas expuestas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium por engañar a pacientes con diagnósticos falsos.

El director de la dependencia, Danilo Lou, encabezó la entrega de varios fólderes con nombres, fechas, establecimientos y las denuncias interpuestas por las víctimas de Nueva Med, que operaba en Tegucigalpa. En sus declaraciones afirmó que en estas clínicas "estafaban a la gente" y que "hemos encontrado un esquema fraudulento".

La diligencia se produjo un día después de que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), inspeccionara las instalaciones de Nueva Med, en el séptimo piso de un centro comercial de Tegucigalpa tras las denuncias de este equipo de investigación.

"Dando seguimiento a ese caso que publicó EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, donde nosotros facilitamos lo que esta Dirección General de Protección al Consumidor ya había hecho en pro de los consumidores de Honduras, donde ya le habíamos resuelto a tres personas", señaló.

Aclaró, sin embargo, que la vía administrativa no sustituye a la penal, por lo que "hemos venido aquí a presentar pruebas para que ese caso que ya abrió el Ministerio Público con esa clínica estética que ha estado estafando a las personas, ellos pues tengan un caso más sólido y le puedan resolver a más personas". El funcionario se refirió específicamente a Nueva Med, que fue inspeccionada el jueves por la ATIC.