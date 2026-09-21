"Están mintiendo": Pastor Alberto Parra, acusado de abuso sexual en Santa Bárbara

Santa Bárbara.- Alberto Remigio Parra, pastor argentino acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una joven en el departamento de Santa Bárbara, sostuvo que es inocente y aseveró que los señalamientos son una mentira. Previo a ingresar a su audiencia inicial, Parra dijo: "Solo Dios sabe la verdad", reiterando su inocencia y negando tajantemente haber ultrajado a una joven de 18 años y de presuntamente agredir sexualmente a una menor de edad en el municipio de La Arada. "¿Qué hacía toda la familia adentro y cómo pueden acusar a una persona?", cuestionó Parra acerca de los señalamientos de María Elena Reyes, madre de las ofendidas. Según Reyes, el religioso se encerró a solas con la joven de 18 años bajo el pretexto de "orar", pero supuestamente la habría abusado y luego intentado agredir a su hermana menor.

Sobre esto, Parra aseguró que "están mintiendo en todo; la gente mentirosa no puede llegar a ningún lado, solo los hijos de verdad que hablan la verdad. Dice la palabra: La verdad y nada más que la verdad os hará libres de toda mentira". Parra fue detenido el pasado 17 de septiembre en la aldea La Cuchilla. De acuerdo a la denuncia de la madre, el pastor llegó a la vivienda a eso de las 7 de la mañana bajo el argumento de rezar porque su hija de 18 años "tenía demonios y serpientes". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Reyes señaló que Parra adormeció al padre de sus hijas utilizando un paño con una sustancia desconocida que lo hizo perder el conocimiento por dos días.