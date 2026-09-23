Fuertes lluvias azotarán Honduras: estos departamentos tendrán hasta 60 y 40 mm de acumulados

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dieron a conocer que las lluvias continuarán este miércoles 23 de septiembre en gran parte del territorio hondureño.
“Se mantiene la convergencia de viento y humedad proveniente desde el mar Caribe y el océano Pacífico sobre el territorio nacional, generando nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, con actividad eléctrica en la mayor parte del país”, dieron a conocer las autoridades.
¿Qué departamentos deben prepararse? Las autoridades informaron sobre acumulados de entre 40 y hasta 60 milímetros para algunos departamentos. Aquí los detalles.
Para el departamento de Lempira se esperan lluvias con actividad eléctrica y acumulados de hasta 40 milímetros, mientras que en Ocotepeque se prevén acumulados de 25 milímetros.
En Olancho también se esperan precipitaciones, con pronósticos de acumulados de 49 milímetros. En Santa Bárbara se registrarían los mayores acumulados, con hasta 60 milímetros, según Copeco.
En Valle también se esperan lluvias, con acumulados de 25 milímetros, mientras que en Yoro se pronostican acumulados de hasta 40 milímetros.
En los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán se esperan lluvias que dejarán acumulados de 20 milímetros en ambos territorios.
Para Gracias a Dios se esperan los menores acumulados, con 5 milímetros. En Intibucá se pronostican lluvias con acumulados de hasta 20 milímetros y en La Paz de 15 milímetros.
En Atlántida se esperan acumulados de 15 milímetros, mientras que en Choluteca podrían alcanzar los 30 milímetros.
Para Colón se pronostican acumulados de 5 milímetros; en Comayagua, de 25 milímetros; en Copán, de 30 milímetros, y en Cortés, de hasta 20 milímetros. La mayor parte del territorio hondureño espera lluvias durante este miércoles. Sin embargo, los acumulados de agua serán mayores en algunos departamentos, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales.