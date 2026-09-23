Fuertes lluvias azotarán Honduras: estos departamentos tendrán hasta 60 y 40 mm de acumulados

Para Colón se pronostican acumulados de 5 milímetros; en Comayagua, de 25 milímetros; en Copán, de 30 milímetros, y en Cortés, de hasta 20 milímetros. La mayor parte del territorio hondureño espera lluvias durante este miércoles. Sin embargo, los acumulados de agua serán mayores en algunos departamentos, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales.