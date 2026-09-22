Verán el sol solo una hora a la semana: medidas estilo Bukele aprobadas en cárceles de Honduras

El Congreso Nacional aprobó la noche de este 22 septiembre Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. Esta será una normativa que aplicará medidas estilo Bukele en las cárceles de Honduras. ¿Cuáles serán?
Todo surge luego que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobará normbrar como terroristas a tres estructuras criminales, entre ellas la Mara MS-13 y la Pandilla 18. La normativa endurecerá las acciones contra estos criminales desde antes que ingresen a los centros penales.
Para iniciar, el Congreso Nacional determinó que todo individuo procesado o condenado por pertenecer a maras, pandillas o grupos declarados terroristas será recluido de manera obligatoria e inmediata en módulos de alta o máxima seguridad; quedando prohibido de forma categórica su ingreso o traslado a centros preventivos, unidades de seguridad media, mínima o establecimientos abiertos.
La ley eliminará por completo las visitas conyugales o íntimas y restringirá las visitas familiares a casos excepcionales mediante cabinas de vidrio de alto impacto o medios electrónicos controlados, impidiendo cualquier tipo de contacto físico.
Una medida que ha generado polémica es la siguiente: el régimen de internamiento limita el derecho a salida al patio o recepción de sol a un máximo de una hora a la semana bajo custodia permanente. El diputado Carlos Umaña dijo estar en contra porque atenta contra la salud de los reos.
"Yo no pretendo acá ser abogado de los grupos que se consideran de alta peligrosidad, pero soy médico y no puedo permitir como médico que se viole un derecho humano garantizado por la ONU en el cual dice que los privados de libertad por muy peligrosos que sean, deben tener una hora al día para salir al sol, no una hora a la semana. Al final son seres humanos y eso es para evitar demandas internacionales", dijo Umaña.
Otra medida es que las comunicaciones telefónicas de los reos estarán restringidas a una sola llamada de hasta 10 minutos al mes hacia números previamente autorizados, la cual será debidamente monitoreada y grabada. Además, todas las audiencias judiciales del proceso penal para estos privados de libertad se desarrollarán únicamente en modalidad virtual.
Durante la extensa jornada parlamentaria, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó el respaldo unánime de las distintas bancadas políticas y la urgencia de otorgar estas herramientas al Poder Ejecutivo para devolver la paz a las familias hondureñas.
El Instituto Nacional Penitenciario deberá remitir directamente a celdas de máxima seguridad a cualquier persona que sea capturada e identificada como integrante de estas estructuras.
La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas otorga un plazo de treinta días al Poder Ejecutivo para que efectúe las adecuaciones reglamentarias correspondientes en los organismos de defensa, seguridad y administración penitenciaria.