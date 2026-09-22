Verán el sol solo una hora a la semana: medidas estilo Bukele aprobadas en cárceles de Honduras

"Yo no pretendo acá ser abogado de los grupos que se consideran de alta peligrosidad, pero soy médico y no puedo permitir como médico que se viole un derecho humano garantizado por la ONU en el cual dice que los privados de libertad por muy peligrosos que sean, deben tener una hora al día para salir al sol, no una hora a la semana. Al final son seres humanos y eso es para evitar demandas internacionales", dijo Umaña.