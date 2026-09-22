¿Quién es Melvin Cevallos y de qué lo acusan? Perfil del dirigente de Libre

Poco a poco, Cevallos ha consolidado un perfil como uno de los dirigentes de base con mayor poder de convocatoria. En mayo de 2025, un grupo de colectivos liderado por Cevallos irrumpió en las oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. Las instalaciones estuvieron tomadas durante semanas debido a disputas relacionadas con plazas laborales.