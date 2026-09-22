¿Quién es Melvin Cevallos y de qué lo acusan? Perfil del dirigente de Libre

Melvin Orlando Cevallos Umanzor, un conocido dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), fue capturado la madrugada de este martes 22 de septiembre en Tegucigalpa por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). ¿De qué lo acusan?
Cevallos está siendo investigado por los presuntos delitos de coacción y amenaza electoral, según información proporcionada por las autoridades. Los hechos investigados estarían relacionados con el proceso electoral de 2025.
El partido Libre gobernó entre 2022 y 2026. Cevallos fue uno de los dirigentes que estuvo al frente de movilizaciones que solicitaban la destitución del entonces ministro de Salud, José Manuel Matheu, objetivo que finalmente se concretó y cuyo cargo pasó a ocupar Carla Paredes.
Poco a poco, Cevallos ha consolidado un perfil como uno de los dirigentes de base con mayor poder de convocatoria. En mayo de 2025, un grupo de colectivos liderado por Cevallos irrumpió en las oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. Las instalaciones estuvieron tomadas durante semanas debido a disputas relacionadas con plazas laborales.
Su nombre también ha estado relacionado con cuestionamientos sobre contrataciones. Cevallos y su hermano, Eduardo Cevallos Umanzor, recibieron 27 contratos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central por un total de 1,545,240 lempiras, según una investigación de EL HERALDO Plus basada en documentos del Portal Único de Transparencia.
De los 27 contratos, ocho correspondieron directamente a Melvin Cevallos, por un total de 568,800 lempiras entre 2022 y 2024, para labores de limpieza y mantenimiento de obras públicas, incluido el barrido de calles y aceras.
El mismo trabajo periodístico de EL HRALDO PLUS documentó que los contratos de Cevallos comenzaron en 2022 y se extendieron hasta 2024. Pero sus aspiraciones políticas fueron más allá: en marzo de 2024 anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre (MEL).
Entre sus planteamientos para la capital mencionó mejorar las condiciones de las personas dedicadas al barrido y trabajar en el manejo de los crematorios. Sin embargo, Cevallos no logró convertirse en candidato a alcalde del Distrito Central. En las elecciones primarias de 2025 con 18,600 de Jorge Aldana ganó la candidatura .
Ahora Cevallos enfrenta una investigación por hechos vinculados con las elecciones de 2025, uno de los procesos electorales de Honduras recordado por un clima de polarización, protestas, fallas técnicas y resultados estrechos en algunos niveles de elección.
Cevallos ya había sido denunciado ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales relacionados con acciones frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y ahora es señalado por los presuntos delitos de coacción y amenaza electoral.
El dirigente de Libre fue trasladado hasta el Juzgado de Letras Penal de La Granja, donde se dará continuidad al proceso judicial.
La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, aseguró que Cevallos será defendido por abogados del partido.