¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 23 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una nueva baja este miércoles 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se fijó en L26.8808, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0152 por cada dólar. En comparación con el martes 22 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8862 y la venta de L27.0206, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0054.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes. En cambio, la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan realizar operaciones en dólares. La diferencia entre ambas cotizaciones permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana