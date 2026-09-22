¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 23 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una nueva baja este miércoles 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se fijó en L26.8808, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0152 por cada dólar.
En comparación con el martes 22 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8862 y la venta de L27.0206, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0054.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes. En cambio, la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan realizar operaciones en dólares.
La diferencia entre ambas cotizaciones permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario hondureño.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio ha mostrado bajas durante las tres jornadas con datos oficiales de esta semana. El lunes 21 de septiembre, la compra fue de L26.8904 y la venta de L27.0249.
El martes 22, ambas tasas descendieron a L26.8862 y L27.0206, respectivamente. Para este miércoles 23, la compra se ubicó en L26.8808 y la venta en L27.0152.
El BCH publica el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario.