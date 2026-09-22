¿Perro agresivo en su colonia? Esto puede hacer para reportarlo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tener un a perro de mascota no solo involucra el compromiso de cuidar a este animal y garantizarle buenas condiciones de vida, sino también responsabilizarse de que estos no causen molestias o supongan un peligro para los vecinos de la comunidad.

Esto no se trata de un mandato moral, sino legal al estar establecido en el artículo 13 de la Ley de Bienestar Animal en Honduras. El inciso 2 del artículo en mención señala que "los poseedores de animales, son responsables de adoptar las medidas necesarias para evitar que causen molestias a los vecinos o pongan en peligro a quien conviva en su entorno y de recolectar cuando transiten en vías públicas sus desechos".

La misma ley menciona los lugares en los que se puede denunciar a una persona por poseer a un animal que representa un riesgo.