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¡No será sacrificado! Zeus, el pitbull que mató a su dueño, irá a un refugio

Zeus no será sacrificado y permanecerá bajo observación sanitaria durante 10 días tras el ataque mortal contra su dueño en Hato de Enmedio; vecinos aseguraban que "lo golpeaba con un leño"

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 13:58
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Zeus, el perro pitbull que atacó mortalmente a su dueño en la colonia Hato de Enmedio, no será sacrificado y será llevado a un refugio, mientras las autoridades sanitarias mantienen al animal bajo observación durante 10 días para descartar que tenga rabia.

 Foto: Redes sociales
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Autoridades sanitarias y municipales llegaron hasta la vivienda ubicada en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde ocurrió el ataque contra Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con las autoridades sanitarias, los protocolos para este tipo de casos establecen que el animal agresor debe permanecer bajo observación durante 10 días después de la mordedura y descartar rabia.

 Foto: Redes sociales
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Zeus fue sacado de la vivienda enjaulado y posteriormente fue llevado a la veterinaria "Kathy La Rescatista Independiente", según la publicación en redes.

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“Bienvenido”, dice el mensaje colocado junto a una fotografía de Zeus, quien permanece dentro de una jaula tras el ataque mortal.

 Foto: Redes sociales
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Alex Maldonado acudió alrededor de las 11:00 am a un centro asistencial después de sufrir un primer ataque que le provocó lesiones en una de sus manos. Luego regresó a su vivienda.

 Foto: EL HERALDO
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Alrededor de las 5:00 p. m., el perro volvió a atacarlo. La agresión le provocó heridas que terminaron causándole la muerte, aunque trataron de brindarle atención médica.

 Foto: Redes sociales
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El animal le arrancó un pie a la víctima, que sufrió el desprendimiento desde el tobillo, mientras que el hijo del fallecido también resultó herido en las manos cuando intentó ayudarlo.

 Foto: EL HERALDO
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Una de las residentes aseguró que el perro era golpeado con frecuencia por su propietario y afirmó: “El pobre perro ni lo sacaban y lo golpeaban bastante con un palo de escoba; el perro lloraba”.

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“Solo dándole con un leño pasaban”, dijo otra vecina. Estas declaraciones corresponden a testimonios de residentes y deberán ser verificadas por las autoridades.

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Aunque el hijo de la víctima, señalado por vecinos como el verdadero propietario del perro, inicialmente se oponía a entregar a Zeus, el animal fue llevado a un refugio mientras esperan los resultados de la observación.

 Foto: EL HERALDO
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Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los dos ataques.

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