Pelea de tierras y hechicería: hipótesis sobre el doble crimen en Jutiapa, Atlántida

La Ceiba, Atlántida.- A Juan Ángel López Fuentes y Dixion Geovany Lara Aldana, jóvenes hallados semienterrados en un potrero del municipio de Jutiapa en Atlántida, les habrían quitado la vida por conflictos de tierras con otros familiares y habrían recurrido a la hechicería, esto según las primeras hipótesis por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

"Según las primeras diligencias investigativas se presume que esta muerte habría sido por conflictos familiares derivados por una pelea de terreno", detalló Marlen Figueroa, portavoz de la Unidad Departamental Policial 1 (UDEP 1). Asimismo, detalló que fueron capturadas dos personas sospechosas del doble crimen ocurrido en la aldea El Naranjo el pasado 21 de septiembre. Se trata de una mujer y un hombre de 20 y 24 años de edad respectivamente.

Figueroa indicó que de acuerdo a lo manifestado por familiares, tanto las víctimas como los agresores "estaban buscando ayuda de un brujo para contrarrestarse entre ellos mismos". No obstante, enfatizó que esta versión será corroborada por los agentes investigadores. Además, no descarta que se efectúen más arrestos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cabe recordar que en el hecho violento también resultó herida otra persona identificada como Jairo, quien fue llevado a un centro asistencial para ser atendido.