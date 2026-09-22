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Pelea de tierras y hechicería: hipótesis sobre el doble crimen en Jutiapa, Atlántida

Las hipótesis apuntan que la muerte de Juan López Fuentes y Dixion Geovany Lara estarían relacionadas con conflictos por un terreno con otros familiares

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:08

La Ceiba, Atlántida.- A Juan Ángel López Fuentes y Dixion Geovany Lara Aldana, jóvenes hallados semienterrados en un potrero del municipio de Jutiapa en Atlántida, les habrían quitado la vida por conflictos de tierras con otros familiares y habrían recurrido a la hechicería, esto según las primeras hipótesis por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

"Según las primeras diligencias investigativas se presume que esta muerte habría sido por conflictos familiares derivados por una pelea de terreno", detalló Marlen Figueroa, portavoz de la Unidad Departamental Policial 1 (UDEP 1).

Asimismo, detalló que fueron capturadas dos personas sospechosas del doble crimen ocurrido en la aldea El Naranjo el pasado 21 de septiembre. Se trata de una mujer y un hombre de 20 y 24 años de edad respectivamente.

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Figueroa indicó que de acuerdo a lo manifestado por familiares, tanto las víctimas como los agresores "estaban buscando ayuda de un brujo para contrarrestarse entre ellos mismos".

No obstante, enfatizó que esta versión será corroborada por los agentes investigadores. Además, no descarta que se efectúen más arrestos.

Cabe recordar que en el hecho violento también resultó herida otra persona identificada como Jairo, quien fue llevado a un centro asistencial para ser atendido.

Los agentes policiales llegaron a un potrero ubicado en la aldea El Naranjo, constatando que dos de las tres víctimas ya estaban muertas.

Los agentes policiales llegaron a un potrero ubicado en la aldea El Naranjo, constatando que dos de las tres víctimas ya estaban muertas.

 (Foto: redes sociales)
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Según los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 3 de agosto, en el departamento de Atlántida se contabilizaron 89 víctimas de homicidios, posicionándose como el séptimo departamento con más muertes de este tipo. Lo superan Colón (96), Comayagua (112), Olancho (135), Yoro (162), Cortés (215) y Francisco Morazán (223).

Por otro lado, Sepol reporta que entre el 1 de enero hasta el 20 de septiembre, se han registrado 1,863 homicidios, siendo agosto el mes más violento con 250 muertes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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