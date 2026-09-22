Hombre muere a golpes tras presunta discusión por un trago en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un hombre de 50 años, identificado como Juan Antonio Madrid, fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes 22 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el sector de los bordos de Santa Marta, en San Pedro Sula, Cortés.

Familiares de la víctima fueron alertados sobre lo ocurrido alrededor de las 5:00 de la mañana y posteriormente, las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y acordonar la escena mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar recabada en el sector, Madrid habría muerto luego de recibir varios golpes y una de las versiones que se maneja apunta a una discusión por un trago de aguardiente como el detonante del incidente.