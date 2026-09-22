Hombre muere a golpes tras presunta discusión por un trago en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un hombre de 50 años, identificado como Juan Antonio Madrid, fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes 22 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en el sector de los bordos de Santa Marta, en San Pedro Sula, Cortés.
Familiares de la víctima fueron alertados sobre lo ocurrido alrededor de las 5:00 de la mañana y posteriormente, las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y acordonar la escena mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con información preliminar recabada en el sector, Madrid habría muerto luego de recibir varios golpes y una de las versiones que se maneja apunta a una discusión por un trago de aguardiente como el detonante del incidente.
Como parte de las primeras diligencias, las autoridades localizaron dentro de la vivienda una estaca u objeto de madera que podría estar relacionado con la agresión.
Reacciones
La hermana de la víctima, Hilda Madrid, relató que recibió una llamada para informarle sobre lo sucedido y al llegar al lugar, encontró a su hermano ya sin vida.
"A él siempre le gustaba echarse sus tragos", expresó la familiar, quien también hizo referencia a una versión surgida en el sector sobre una posible discusión relacionada con una bebida. Sin embargo, aclaró que no conocía con certeza lo ocurrido.
Emergencia nacional
Este nuevo hecho violento ocurre en un contexto en el que Honduras acumula 1,802 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, según datos preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,833 muertes violentas, la cifra representa una reducción de 31 homicidios, equivalente a una disminución interanual del 1.69%.
Los primeros ocho meses del año registran los siguientes datos: enero - 194 homicidios, febrero - 178, marzo - 230, abril - 221, mayo - 241, junio - 221, julio - 190, agosto - 250 y hasta el 13 de septiembre, Honduras pasó de 92 homicidios en 2025 a 107, de acuerdo con los registros de Sepol.