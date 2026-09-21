Capturan a tres miembros del Cartel del Diablo acusados de siete muertes en Yoro

A estos individuos se les acusa de quitarle la vida a una pareja y de haber matado a otras cinco personas en una masacre. Estos tres hombres fueron trasladados a San Pedro Sula para iniciar con su proceso judicial penal.

Los detenidos son Luis Alfredo Gutiérrez Castillo "Pello", de 40 años; Francisco Narciso Escobar Escobar, de 44 años; y César Octavio Medina Fúnez "Tavito", de 26 años. Todos son residentes de la aldea Las Cañas del municipio de Yoro y fueron aprehendidos en el municipio de Sulaco en el marco de las operaciones del Plan de Seguridad Escudo.

San Pedro Sula, Honduras.- Este lunes 21 de septiembre fueron capturados en el departamento de Yoro tres integrantes del Cartel del Diablo , a quienes se les vincula por el asesinato de siete personas semanas atrás en diferentes hechos.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, reveló que, de acuerdo a las indagaciones, "alias ´El Tavo´ está casado con una sobrina de alias ´El Diablo´ (Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, líder del cártel), aspecto que por verificar de acuerdo al árbol genealógico". Asimismo, señaló que Medina Fúnez se desempeña como "un hombre fuerte, mano derecha" de Ferrera Rodas.

Ponce Canales afirmó que "sí hay suficientes medios técnicos probatorios, como testificales que son irrefutables" que relacionan a estos detenidos con delitos violentos.

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Cabe recordar que recientemente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas al Cártel del Diablo, a la Pandilla 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bajo ese contexto, en San Pedro Sula (Cortés) fueron detenidos seis integrantes de la Pandilla 18 y otros tres de la MS-13. Sobre los seis pandilleros del Barrio 18, cuatro están vinculados al asesinato del agente de la Policía Nacional, Erlin Marín Izaguirre Sánchez.

La muerte de Izaguirre ocurrió el pasado domingo 20 de septiembre en la colonia Villas Kitur del sector Planeta. Los pandilleros abrieron fuego cuando los agentes realizaban patrullajes en la zona. Ante ello, los policías abrieron fuego para repeler el ataque, dejando abatido a un pandillero.

Tanto elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) continúan realizando allanamientos en la zona norte del país, en Yoro y en la capital, Distrito Central.