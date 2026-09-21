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Capturan a pandilleros por muerte de un policía en el sector Planeta, SPS

Seis miembros de la Pandilla 18 fueron capturados en San Pedro Sula, de los cuales cuatro están vinculados a la muerte del agente Erlin Izaguirre Sánchez

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 10:09
Capturan a pandilleros por muerte de un policía en el sector Planeta, SPS

En los operativos realizados por la Policía Nacional, la PMOP y el Ministerio Público, se ha logrado capturar a seis integrantes de la Pandilla 18 y otros tres de la MS-13.

 Foto: captura de pantalla

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional capturó en las últimas horas a seis miembros de la Pandilla 18, de los cuales cuatro están vinculados a la muerte violenta contra el agente policial Erlin Marín Izaguirre Sánchez en la colonia Villas Kitur del sector Planeta en San Pedro Sula, Cortés.

Los individuos fueron detenidos como parte de la operación "Escudo Honduras", que realiza la Policía junto al Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en diferentes sectores del norte del país.

Según explicó el jefe regional de la Policía en el Valle de Sula, Eduardo Enrique Lozano, detalló que los detenidos participaron en el enfrentamiento desatado en horas de la tarde del pasado domingo -20 de septiembre- que derivó en la muerte del agente Izaguirre. Los agentes policiales se encontraban patrullando este sector cuando fueron atacados a balazos por los criminales, por lo que tuvieron que repeler el ataque y con ello abatieron a un pandillero.

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"Al ver el despliegue táctico-operativo, salieron huyendo de la zona donde estaban. Asimismo, se logró convalidar un allanamiento en el lugar donde se originaron los hechos y se logró sacar varios indicios. Entre ellos, libretas de cobro de extorsión, un vehículo robado, una motocicleta robada, entre otros elementos probatorios que vinculan a esta estructura criminal al hecho concreto que sucedió", amplió Lozano.

De igual forma, se decomisaron armas de fuego de distinto tipo, municiones, envoltorios con supuesta droga, teléfonos celulares, entre otros objetos.

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Asimismo, Lozano indicó que estos individuos serán procesados penalmente por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y comercial, y por asociación para delinquir.

Por otro lado, en los operativos lograron aprehender a tres integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos conexos a las actividades criminales de esta estructura, tales como portación ilegal de armas, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Las operaciones por parte de los entes de seguridad pública continúan en la zona norte y también en la capital, donde la PMOP y la Policía han ejecutado allanamientos en la colonia El Pedregal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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