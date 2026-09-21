Capturan a pandilleros por muerte de un policía en el sector Planeta, SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional capturó en las últimas horas a seis miembros de la Pandilla 18, de los cuales cuatro están vinculados a la muerte violenta contra el agente policial Erlin Marín Izaguirre Sánchez en la colonia Villas Kitur del sector Planeta en San Pedro Sula, Cortés.

Los individuos fueron detenidos como parte de la operación "Escudo Honduras", que realiza la Policía junto al Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en diferentes sectores del norte del país.

Según explicó el jefe regional de la Policía en el Valle de Sula, Eduardo Enrique Lozano, detalló que los detenidos participaron en el enfrentamiento desatado en horas de la tarde del pasado domingo -20 de septiembre- que derivó en la muerte del agente Izaguirre. Los agentes policiales se encontraban patrullando este sector cuando fueron atacados a balazos por los criminales, por lo que tuvieron que repeler el ataque y con ello abatieron a un pandillero.