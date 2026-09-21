Dos desaparecidos y un muerto deja vehículo arrastrado por una quebrada en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un vehículo con varias personas a bordo fue arrastrado cuando intentaba cruzar la quebrada Los Anises, en el sector de La Trinidad, Comayagua.
El vehículo arrastrado por la corriente es un pick-up 22-R. Hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo; sin embargo, durante la noche del domingo 20 de septiembre se reportó la desaparición de tres personas.
Las personas desaparecidas fueron identificadas como Lester Velásquez Montoya, Rosario Montoya Suazo y Darwin Javier Montoya Suazo.
El Cuerpo de Bomberos logró localizar el cuerpo sin vida de una de las personas que viajaban en el vehículo. De manera preliminar, se informó que se trataría de un adulto mayor, aunque su identidad aún no ha sido confirmada.
Las autoridades y los cuerpos de socorro han trabajado en las labores de búsqueda desde la noche del domingo 20 de septiembre, con el objetivo de localizar a las personas que permanecen desaparecidas.
El hecho ocurrió en una zona ubicada en la carretera que comunica Siguatepeque con Meámbar, entre las comunidades Nueva Suyapa y Agua Fría, pertenecientes al municipio de Meámbar.
Tras varios meses de sequía en Honduras, las lluvias han comenzado a registrarse en diferentes zonas del país. Sin embargo, las precipitaciones también han provocado crecidas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos.