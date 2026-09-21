Dos desaparecidos y un muerto deja vehículo arrastrado por una quebrada en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un vehículo con varias personas a bordo fue arrastrado cuando intentaba cruzar la quebrada Los Anises, en el sector de La Trinidad, Comayagua.

El vehículo arrastrado por la corriente es un pick-up 22-R. Hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo; sin embargo, durante la noche del domingo 20 de septiembre se reportó la desaparición de tres personas.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Lester Velásquez Montoya, Rosario Montoya Suazo y Darwin Javier Montoya Suazo.