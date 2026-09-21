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Dos desaparecidos y un muerto deja vehículo arrastrado por una quebrada en Comayagua

Un vehículo fue arrastrado por la crecida de la quebrada Los Anises, en el sector de La Trinidad, Comayagua. Hay dos personas desaparecidas y ya se localizó el cuerpo sin vida de un adulto mayor

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 06:22
Dos desaparecidos y un muerto deja vehículo arrastrado por una quebrada en Comayagua

La crecida de la quebrada Los Anises arrastró un vehículo en el que se transportaban varias personas.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras.- Un vehículo con varias personas a bordo fue arrastrado cuando intentaba cruzar la quebrada Los Anises, en el sector de La Trinidad, Comayagua.

El vehículo arrastrado por la corriente es un pick-up 22-R. Hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo; sin embargo, durante la noche del domingo 20 de septiembre se reportó la desaparición de tres personas.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Lester Velásquez Montoya, Rosario Montoya Suazo y Darwin Javier Montoya Suazo.

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El Cuerpo de Bomberos logró localizar el cuerpo sin vida de una de las personas que viajaban en el vehículo. De manera preliminar, se informó que se trataría de un adulto mayor, aunque su identidad aún no ha sido confirmada.

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida de la quebrada Los Anises, que arrastró un vehículo en el sector de La Trinidad, Comayagua.

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida de la quebrada Los Anises, que arrastró un vehículo en el sector de La Trinidad, Comayagua.

 (Foto: Cortesía )

Las autoridades y los cuerpos de socorro han trabajado en las labores de búsqueda desde la noche del domingo 20 de septiembre, con el objetivo de localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

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El hecho ocurrió en una zona ubicada en la carretera que comunica Siguatepeque con Meámbar, entre las comunidades Nueva Suyapa y Agua Fría, pertenecientes al municipio de Meámbar.

Tras varios meses de sequía en Honduras, las lluvias han comenzado a registrarse en diferentes zonas del país. Sin embargo, las precipitaciones también han provocado crecidas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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