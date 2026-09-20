Siembra de nubes en Honduras comenzaría este miércoles: estas son las zonas donde se hará

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, anunció que el proceso de estimulación de nubes en Honduras comenzaría posiblemente este miércoles 23 de septiembre.
La medida busca aumentar las precipitaciones en las zonas del país más afectadas por la sequía y contribuir a la recuperación de las fuentes de agua.
“En un 10 a 20% deben aumentar las lluvias luego de que se realice la siembra de nubes. De eso se trata esta medida, de producir más lluvias para contribuir al almacenamiento de agua en cuencas de gran importancia”, dijo Argueñal en HRN.
El funcionario explicó que el proceso no se desarrollará de manera generalizada en todo el territorio hondureño, sino que se priorizarán las regiones donde actualmente se registran menores precipitaciones.
“Estas actividades abarcan la zona sur del país, es decir, Choluteca, Valle y toda la parte norte. En esa zona estamos registrando pocas precipitaciones”, dijo Argueñal.
En el caso del Distrito Central, las autoridades decidieron no incluir las zonas urbanas en esta etapa debido a las condiciones registradas recientemente. El pasado sábado 19 de septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
“En zonas urbanas como el Distrito Central no se estará realizando la siembra de nubes para evitar las inundaciones y todo lo que sucedió ayer”, dijo Argueñal.
Para provocar las lluvias artificiales se buscan regiones donde exista suficiente humedad, inestabilidad atmosférica y ascenso de aire, condiciones que permiten que el proceso tenga mayores posibilidades de generar precipitaciones.
La empresa mexicana encargada de la “estimulación artificial” de las nubes es Startup Renaissance, cuyo representante, Alejandro Trueba, indicó que ya prestó este servicio en zonas áridas y semiáridas de México.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería anteriormente no había precisado el día en que comenzaría la “estimulación artificial” de las nubes para generar lluvias en las zonas de Honduras más afectadas por la sequía. Ahora, Argeñal señaló que el proceso podría comenzar el próximo miércoles 23 de septiembre.