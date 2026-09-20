Siembra de nubes en Honduras comenzaría este miércoles: estas son las zonas donde se hará

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, anunció que el proceso de estimulación de nubes en Honduras comenzaría posiblemente este miércoles 23 de septiembre. La medida busca aumentar las precipitaciones en las zonas del país más afectadas por la sequía y contribuir a la recuperación de las fuentes de agua.

“En un 10 a 20% deben aumentar las lluvias luego de que se realice la siembra de nubes. De eso se trata esta medida, de producir más lluvias para contribuir al almacenamiento de agua en cuencas de gran importancia”, dijo Argueñal en HRN. El funcionario explicó que el proceso no se desarrollará de manera generalizada en todo el territorio hondureño, sino que se priorizarán las regiones donde actualmente se registran menores precipitaciones. “Estas actividades abarcan la zona sur del país, es decir, Choluteca, Valle y toda la parte norte. En esa zona estamos registrando pocas precipitaciones”, dijo Argueñal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso del Distrito Central, las autoridades decidieron no incluir las zonas urbanas en esta etapa debido a las condiciones registradas recientemente. El pasado sábado 19 de septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.