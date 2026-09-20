AHIBA respalda alza de la TPM y atribuye ajustes a condiciones del mercado

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) respaldó el ajuste realizado por el Banco Central de Honduras (BCH) a la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 5.75% a 6% como parte de las medidas orientadas a contener las presiones inflacionarias.

Mediante un comunicado, Javier Atala, presidente de la AHIBA, señaló que el sistema bancario comprende y respalda las medidas adoptadas por la autoridad monetaria para controlar la inflación, debido a su impacto directo sobre la capacidad adquisitiva y el bienestar de la población.

En ese sentido, AHIBA indicó que el incremento de responde a las condiciones económicas nacionales e internacionales, en un contexto marcado por cambios en las tasas de referencia de otros bancos centrales.