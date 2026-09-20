AHIBA respalda alza de la TPM y atribuye ajustes a condiciones del mercado

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) respaldó el ajuste realizado por el Banco Central de Honduras (BCH) a la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 5.75% a 6% como parte de las medidas orientadas a contener las presiones inflacionarias.
Mediante un comunicado, Javier Atala, presidente de la AHIBA, señaló que el sistema bancario comprende y respalda las medidas adoptadas por la autoridad monetaria para controlar la inflación, debido a su impacto directo sobre la capacidad adquisitiva y el bienestar de la población.
En ese sentido, AHIBA indicó que el incremento de responde a las condiciones económicas nacionales e internacionales, en un contexto marcado por cambios en las tasas de referencia de otros bancos centrales.
La asociación hizo referencia a las decisiones adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, señalando que recientemente incrementó su tasa en 25 puntos básicos, como parte del escenario financiero internacional que también es considerado en Honduras.
Por otra parte, aclaró que el aumento de la TPM no significa necesariamente que las tasas de interés bancarias vayan a incrementarse en la misma proporción.
Según la asociación, cada institución financiera determina y ajusta sus tasas de manera gradual, tomando en cuenta factores como sus condiciones de fondeo, liquidez y comportamiento del mercado.
Medida
El BCH anunció el pasado viernes 18 de septiembre el aumento de la TPM de 5.75% a 6%, ajuste que entrará en vigencia este lunes 21 de septiembre de 2026.
De acuerdo con el Banco Central, la decisión busca aminorar las presiones inflacionarias persistentes, luego de que la inflación interanual alcanzara 6.20% en agosto, por encima del rango meta establecido por la institución.
El BCH explicó que el ajuste fue adoptado tras evaluar los riesgos internos y las condiciones financieras externas, con el objetivo de contener presiones adicionales sobre los precios y mantener la trayectoria de la inflación dentro del rango de tolerancia durante 2026.